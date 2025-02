Le Galápagos e il segreto evolutivo delle iguane: un’analisi genetica svela la loro storia millenaria

Uno studio pubblicato nell’ultimo numero di Molecular Phylogenetics and Evolution getta nuova luce sull’evoluzione delle iguane terrestri delle Galápagos, rivelando dettagli inediti sui tempi e i meccanismi della loro diversificazione

Male pink iguana (foto: Giuliano Colosimo)

Roma, 10 febbraio 2025 – Analizzando il DNA degli esemplari attualmente viventi nelle isole ecuadoriane gli studiosi guidati Gabriele Gentile, ordinario di Zoologia del dipartimento di Biologia dell’Università di Roma Tor Vergata e ‘papà’ dell’iguana rosa scoperta nei primi anni 2000, hanno ricostruito tempi e modi della loro evoluzione, partendo da un antenato comune proveniente dal continente americano. Il rettile rosa in particolare è stato recentemente oggetto di attenzione da parte dell’attore e ambientalista Leonardo Di Caprio che ha dato visibilità a questa specie rarissima e al lavoro degli studiosi di Roma Tor Vergata, facendoli conoscere in tutto il mondo.

Lo studio condotto dal Consorzio internazionale per i Genomi dei rettili Iguanidi che vede il coinvolgimento di ricercatori e ricercatrici del nostro Ateneo e di altri istituti di ricerca nel mondo conferma che l’antenato di questo gruppo di rettili ha colonizzato l’arcipelago circa 10 milioni di anni fa, quando le isole attuali non erano ancora emerse. Le terre allora presenti, ormai sprofondate nell’oceano, hanno rappresentato il punto di partenza per un lungo processo evolutivo.

I periodi glaciali delle ultime centinaia di migliaia di anni dell’emisfero settentrionale hanno sottratto acqua agli oceani, abbassandone il livello, e hanno permesso la temporanea connessione di alcune delle isole Galápagos. Questo ha consentito la loro colonizzazione e il successivo differenziamento delle varie specie di iguana dell’arcipelago.

“La ricerca ha chiarito che l’iguana rosa delle Galápagos (Conolophus marthae) si è originata dopo la colonizzazione dell’isola di Isabela, avvenuta circa 500.000 anni fa, molto più recentemente di quanto si ipotizzasse in passato”, spiega Gabriele Gentile, coordinatore del Consorzio internazionale e senior author dello studio.

Il meccanismo della colonizzazione

Varie le ipotesi della colonizzazione delle Galápagos da parte degli organismi che le popolano. Una prima teoria considera il movimento occasionale dal Sud America di zattere di vegetazione, strappate dalle rive dalle piene dei fiumi andini che si affacciavano sulla costa del Pacifico. Queste “isole di vegetazione”, una volta catturate da quella che Darwin definiva la “Grande Corrente Equatoriale”, che in circa 5 settimane permette a un relitto costiero di raggiungere le isole Galápagos, potrebbero aver portato dei nuovi colonizzatori. Tra questi, i rettili sono senz’altro i migliori candidati, visto che possono resistere e sopportare il periodo di un tale viaggio nelle acque oceaniche. Una seconda teoria prevede che dal Centro America, gli animali abbiano lentamente migrato fino alle Galápagos grazie alla presenza di isole vulcaniche, ora in gran parte scomparse e a correnti oceaniche favorevoli, diverse da quelle di oggi.

“L’analisi demografica ha evidenziato tendenze opposte nelle popolazioni di iguane rosa e gialle (Conolophus subcristatus) che convivono sul vulcano Wolf, il più alto dell’isola di Isabela, suggerendo una possibile interazione competitiva tra le due specie”, aggiunge Cecilia Paradiso, prima autrice della ricerca, insieme a Paolo Gratton.

“I progressi della genomica consentono ora di ottenere informazioni molto più precise dai dati genetici rispetto al passato”, sottolinea Gratton.

L’analisi del DNA

Lo studio del patrimonio genetico delle varie specie di iguane delle Galápagos è stato effettuato tramite la tecnica detta RadSeq che ha permesso di studiare grandi porzioni del genoma in un alto numero di individui e ha fornito informazioni sull’origine e sugli spostamenti avvenuti nel passato.

Un altro aspetto dello studio ha interessato l’iguana terrestre di Santa Fe (Conolophus pallidus), la cui differenziazione è stata determinata dall’isolamento geografico a causa dell’innalzamento del livello dell’oceano, avvenuto alla fine dell’ultima glaciazione, che ha separato le popolazioni ancestrali favorendo la speciazione.

Lo studio ha ulteriormente evidenziato come le popolazioni di iguane siano state storicamente caratterizzate da ridotte dimensioni, un fattore che potrebbe aver influenzato la loro diversità genetica e resilienza nel tempo. Questi risultati offrono nuove prospettive per la conservazione delle specie endemiche dell’arcipelago, sottolineando la necessità di strategie mirate per la tutela di questa biodiversità unica.