Le esperienze di pre-morte: convegno a Roma tra scienza e spiritualità

Roma, 7 febbraio 2025 – Oggi, presso il prestigioso Centro Studi Americani (palazzo Mattei) di Roma, organizzato dall’Associazione SIMEDET, alla presenza dell’On. B. Lorenzin, si terrà un convegno nazionale che esplora le esperienze di pre morte (nde) dal titolo: “Le Esperienze di Pre Morte (NDE) tra Scienza e Spiritualità: fenomenologia e cambiamenti successivi al fenomeno”. Direttore scientifico del convegno è il dott. Francesco Sepioni, medico di Emergenza Urgenza ed esperto nelle NDE.

Questo convegno si propone di affrontare un tema complesso e affascinante come quello delle esperienze di pre-morte (Near-death experiences, Nde), delle esperienze extracorporee (Out-of-Body experiences, Obe), non tralasciando la fenomenologia e i cambiamenti del soggetto successivamente all’esperienza in oggetto.

Fenomeni che, pur essendo stati documentati in varie culture ed epoche storiche, continuano a suscitare grande interesse sia nel mondo scientifico che in quello religioso.

Le esperienze di confine, come le Nde, coinvolgono molteplici discipline, dalla medicina alla parapsicologia, passando per la filosofia e la teologia. Il convegno nasce con l’intento di approfondire l’argomento non solo dal punto di vista medico e neuroscientifico, ma anche con una lente antropologica e spirituale, offrendo così una riflessione articolata e multidisciplinare, e rappresenta un’occasione unica di confronto tra diverse discipline, nel tentativo di fare luce sulle esperienze che, pur rimanendo enigmatiche, possono offrire spunti di riflessione su tematiche esistenziali fondamentali, come la vita, la morte e ciò che potrebbe esserci oltre.

L’evento è rivolto sia a un pubblico di esperti che a semplici curiosi, desiderosi di approfondire un tema affascinante che continua a stimolare dibattiti accesi in tutto il mondo. La giornata, incentrata sulla scienza e sulla spiritualità, sarà articolata con interventi di esperti provenienti da diversi settori del sapere: sarà moderata dal dott. Fernando Capuano, presidente dell’associazione SIMEDET, e dal dott. Manuel Monti vicepresidente dell’associazione SIMEDET.

Tra i relatori figurano il prof. Enrico Facco , neurologo e anestesista esplorerà il tema delle esperienze di premorte tra scienza e pregiudizio. La dott.ssa Paola Giovetti, giornalista e scrittrice specializzata sulle tematiche di confine, presenterà la sua pluriennale inchiesta sulle NDE, mentre il teologo Don Leonardo Giannelli parlerà delle Nde in relazione alla fede cattolica occidentale e l’animismo Aymara (yatiris e kallawayas) in relazione alle NDE.

Il convegno continuerà con l’esposizione del dott. F. Sepioni che illustrerà la Fisiologia di un NDE sotto il punto di vista medico e i suoi effetti sulla Coscienza del soggetto ponendo una prospettiva scientifica critica sul fenomeno. L’ ing. Antonio Manzalini darà un’ interpretazione di questo fenomeno secondo le nuove scoperte della fisica quantistica. Successivamente, il dott. Davide De Alexandris, fondatore e presidente NDER ODV, illustrerà le finalità dell’Associazione e cosa vuol dire avere a livello psicologico un evento simile. Concluderà la dottoressa Claudia Bighin, medico specialista in Oncologia, che affronterà il tema delle NDE con l’ obbiettivo di curare il paziente oncologico in maniera multidisciplinare compresa la spiritualità.

L’intervento di chiusura sarà una tavola rotonda per riflettere con tutte le figure multidisciplinari presenti al convegno su un argomento così affascinante ma al contempo così misterioso grazie ai relatori.