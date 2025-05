Lavarsi le mani, un atto di cura. 5 consigli dalla Società Italiana d’Igiene

Dott. Enrico Di Rosa

Roma, 5 maggio 2025 – “Lavarsi le mani è un gesto semplice, ma capace di salvare vite – afferma il dott. Enrico Di Rosa, Presidente della Società Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) – Ogni giorno, nelle corsie degli Ospedali e nella vita quotidiana, la corretta igiene delle mani rappresenta una barriera fondamentale contro la diffusione delle infezioni. Eppure, proprio per la sua semplicità, spesso viene sottovalutata, o eseguita in modo frettoloso”.

“La Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani è un’occasione per ricordare che questo piccolo gesto ha un impatto enorme sulla Salute pubblica, non solo in ambito sanitario, ma in ogni contesto di vita. Igiene delle mani significa protezione reciproca: un atto di cura verso noi stessi e verso gli altri”, sottolinea Di Rosa.

In questa Giornata è importante ricordare che: