Lavarsi le mani salva la vita: il Gemelli celebra il World Hand Hygiene Day

Roma 5 maggio 2026 – In occasione del World Hand Hygiene Day 2026 che si è celebrato oggi martedì 5 maggio, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha promosso un evento dedicato ad accrescere la consapevolezza dell’importanza dell’igiene delle mani come metodo efficace ed economico per prevenire le malattie e salvare vite umane. L’incontro si è svolto presso la Hall del Policlinico Gemelli. Un’occasione di confronto e sensibilizzazione, destinato sia agli operatori sanitari che ai pazienti e in generale alla cittadinanza.

Hanno aperto i lavori Andrea Cambieri, Direttore Sanitario insieme a Carmen Nuzzo, Direttore SITRA del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, che hanno sottolineato il valore dell’igiene delle mani non solo sul piano clinico ma anche organizzativo, e Don Nunzio Currao, Assistente pastorale del personale del Gemelli anche dal punto di vista umano.

L’evento è stato moderato da Patrizia Laurenti, professore Associato di Igiene e Medicina Preventiva – Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore UOC Igiene Ospedaliera della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che ha guidato i lavori valorizzando i diversi contributi e mantenendo alta l’attenzione su un tema cruciale per la sicurezza delle cure.

Con analogo coinvolgimento, è intervenuto il dott. Michele Di Donato, Responsabile UOC Igiene Ospedaliera – Direzione sanitaria – Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, il cui impegno continuo rappresenta un punto di riferimento nelle attività di promozione e monitoraggio delle buone pratiche.

Particolarmente incisivo l’intervento della dott.ssa Maria Incoronata Corbo, della UOC Igiene Ospedaliera, che ha offerto una testimonianza concreta e coinvolgente sul ruolo della formazione, evidenziando come la crescita delle competenze e la motivazione degli operatori rappresentino leve fondamentali per migliorare l’adesione alle buone pratiche. A seguire, il dott. Matteo Raponi, UOC Igiene Ospedaliera ha presentato i dati aggiornati sulla compliance in Fondazione, mostrando i progressi più significativi, ma anche le aree su cui continuare a investire.

Di forte impatto anche il contributo video curato dalla dott.ssa Malgorzata Wachocka, UOC Igiene Ospedaliera, che ha messo in luce con chiarezza ed efficacia “l’illusione delle mani pulite”, portando all’attenzione errori spesso invisibili ma rilevanti nella pratica quotidiana. Le testimonianze del dott. Marco Cioce, UOC SITRA Responsabile Qualità, e il video motivazionale introdotto dalla dottoressa Maddalena Pozzi, UOC Igiene Ospedaliera hanno ulteriormente rafforzato il messaggio di consapevolezza e responsabilità condivisa.

In chiusura, la dott.ssa Sara Sampietro, coordinatrice dell’Osservatorio Opinion Leader 4 Future ha richiamato il ruolo centrale dell’educazione della comunità presentando i dati della 4° ricerca condotta dall’Osservatorio nel 2026 “sulla consapevolezza dell’importanza dell’igiene delle mani” secondo cui soli il 19% degli italiani utilizza gel disinfettanti con un calo di 12 punti percentuali rispetto al 2023.

Le conclusioni della giornata sono state affidate al prof. Paolo D’Ancona, medico epidemiologo e ricercatore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità che ha ribadito come l’igiene delle mani rappresenti un pilastro della prevenzione e una priorità nelle strategie sanitarie future. Sono seguite in chiusura dei lavori, le premiazioni dei reparti più virtuosi, a testimonianza dell’impegno concreto verso una cultura della sicurezza sempre più diffusa.

La giornata è stata inoltre animata da iniziative volte a rendere la formazione coinvolgente: con esercitazioni pratiche con sessioni guidate grazie all’ausilio di uno strumento pedagogico per l’illustrazione della buona tecnica di igiene mani. L’attività è stata resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore coordinato dal professore Stefano Margaritora.

Durante la giornata sono stati allestiti spazi dedicati alla distribuzione di materiali informativi e gadget a tema per portare a casa un promemoria costante sull’importanza del gesto. L’appuntamento ha rappresentato un momento di fondamentale importanza per l’intera comunità ospedaliera e per tutti i cittadini, confermando l’impegno del Policlinico Gemelli nel costruire salute, creare conoscenza, con un gesto semplice, una cura efficace.