L’Aou Senese assume 179 professionisti e fa appello a personale sanitario in pensione in caso di necessità

Siena, 11 marzo 2020 – In relazione alla progressione dell’emergenza nazionale legata all’infezione Covid-19, l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese continua a prepararsi per affrontare eventuali necessità relative ad un aumento della domanda di salute da parte dei cittadini.

Per questo motivo, sono già state programmate 179 assunzioni a tempo indeterminato così distribuite: 98 infermieri, 38 operatori socio-sanitari, 4 tecnici di radiologia e 4 tecnici di laboratorio, 7 medici internisti, 10 anestesisti-rianimatori, 4 medici di emergenza-urgenza, 3 infettivologi, 7 pneumologi, 2 radiologi e 2 microbiologi. Altre assunzioni verranno programmate a breve.

Inoltre l’Aou Senese ha deciso di invitare medici, tecnici e infermieri attualmente in pensione a segnalare la propria disponibilità ad essere richiamati in servizio presso il policlinico Santa Maria alle Scotte, in caso di necessità. In particolare le specialistiche richieste sono: medici specialisti in cardiologia, malattie infettive, anestesia e rianimazione, pneumologia, medicina interna, emergenza-urgenza; infermieri con esperienza in terapia intensiva e subintensiva; tecnici di laboratorio e di radiologia.

I professionisti interessati possono inviare la propria disponibilità, con l’indicazione della specializzazione posseduta, all’indirizzo email dedicato dell’UOC Gestione e Politiche delle Risorse Umane richiami.emergenza@ao-siena.toscana.it

“Al momento non ci sono situazioni di rischio legate alla capacità di risposta del nostro ospedale – spiega Valtere Giovannini, direttore generale – ma è evidente che i casi Covid-19 sono in aumento. Il nostro obiettivo, in piena intesa con la Prefettura e il Comune di Siena, è quindi quello di prepararci in tempo ad ogni necessità, come abbiamo fatto sino ad ora. Poter contare sia sui nuovi professionisti in arrivo che sulla disponibilità di ulteriori medici, tecnici e infermieri in pensione e con esperienza, molti dei quali con grande senso civico, hanno già manifestato la loro disponibilità al Sindaco di Siena, ci permette di programmare meglio le nostre attività sul lungo termine, per garantire una pronta risposta ai cittadini”.