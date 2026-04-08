Lanusei polo formativo: intesa con la Sant’Anna di Pisa sugli accessi venosi avanzati

Lanusei, 8 aprile 2026 – Nasce una sinergia di altissimo profilo scientifico tra la Asl Ogliastra e uno degli istituti universitari più prestigiosi d’Italia, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. L’azienda socio-sanitaria ogliastrina ha infatti siglato una convenzione con l’ateneo toscano per l’attivazione di tirocini di formazione e orientamento dedicati ai medici iscritti ai master universitari di area medica.

In particolare, la collaborazione riguarda un ambito clinico ad altissima specializzazione: il posizionamento di accessi venosi centrali avanzati, con particolare riferimento ai cateteri da dialisi tipo “Tesio”. Una tecnica in cui la Asl Ogliastra è all’avanguardia grazie all’“Infusion team”, un’équipe operante all’interno della S.c. di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Lanusei che si occupa specificamente dell’inserimento di questi cateteri nei pazienti.

Una piccola eccellenza del nosocomio ogliastrino che attira pazienti da diverse parti dell’Isola e che ora attrae anche medici intenzionati a specializzarsi in questa peculiare tecnica.

“L’accoglienza di tirocinanti rappresenta per la nostra struttura un elemento di valore e di responsabilità – osserva Francesco Loddo, direttore della S.c. di Anestesia e Rianimazione della Asl Ogliastra – la scelta della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa di attivare questa collaborazione è legata alle competenze cliniche e organizzative sviluppate dalla nostra équipe negli anni. Si tratta di un riconoscimento del lavoro svolto dal nostro team e della capacità di coniugare attività assistenziale e formazione in un ambito ad elevata complessità”.

“Questa convenzione non è solo un atto formale, ma una grande opportunità per la nostra Azienda – commenta Andrea Fabbo, direttore generale della Asl Ogliastra – che valorizza le competenze presenti nel nostro territorio. Dimostriamo che l’Ogliastra può essere un punto di riferimento formativo a livello nazionale in ambiti sanitari di nicchia e complessità elevata”.

L’accordo tra la Asl Ogliastra e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa apre anche a nuove possibilità per l’attivazione di percorsi di formazione in altre aree mediche. “L’iniziativa conferma la volontà dell’Azienda di investire nella conoscenza e nell’interscambio tra mondo del lavoro e alta formazione universitaria – conclude Andrea Fabbo – migliorando la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti, attraverso l’aggiornamento costante delle tecniche assistenziali”.