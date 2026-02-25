Nicoletta Cocco

C’è qualcosa di profondamente umano nel voler sapere prima. Sapere prima se una notizia è buona. Sapere prima se un rischio è reale. Sapere prima se c’è qualcosa che non va. È per questo che l’idea di una macchina capace di individuare malformazioni cerebrali già nei primi mesi di gravidanza ci colpisce più di tante altre notizie tecnologiche. Non perché sia “intelligente”, ma perché tocca uno dei territori più delicati che abbiamo: l’attesa.

La notizia, tradotta dal linguaggio degli studi scientifici, è semplice: alcuni sistemi di intelligenza artificiale stanno imparando a riconoscere segnali che l’occhio umano fatica a cogliere. Non sostituiscono i medici, non prendono decisioni al posto loro. Ma vedono prima. E in medicina, spesso, vedere prima significa poter scegliere meglio.

Il punto non è l’algoritmo. Il punto siamo noi davanti all’algoritmo.

Ci piace raccontarci che la tecnologia sia fredda, impersonale, distante. Poi però le chiediamo di fare esattamente ciò che noi non riusciamo a fare: proteggerci dall’imprevisto. La differenza è che noi lo facciamo con l’ansia, lei con i dati. E a volte i dati sono più gentili delle nostre paure, perché non immaginano scenari peggiori del reale.

C’è però un rischio che accompagna ogni progresso: confondere la possibilità con la promessa. Sapere prima non significa poter risolvere tutto. Avere strumenti migliori non significa avere risposte facili. La medicina che cambia non è una medicina che elimina l’incertezza, ma che ci insegna a conviverci meglio.

Forse la vera rivoluzione non è che le macchine vedano più di noi. È che noi stiamo imparando ad accettare di non essere gli unici a vedere. Ed è qui che la scienza diventa una questione culturale, non tecnica. Perché ogni nuova scoperta ci costringe a fare una domanda scomoda: vogliamo usare questi strumenti per capire di più, o solo per sentirci meno vulnerabili?

Io continuo a pensare che il futuro non sarà più umano nonostante la tecnologia, ma lo sarà solo se useremo la tecnologia per prenderci più cura gli uni degli altri.

Il resto è solo rumore di fondo. Come il caffè che si raffredda mentre guardiamo lo schermo invece di chi ci sta di fronte.