La vitamina D non si prescrive a pioggia, si personalizza. Dai reumatologi un vademecum in 10 punti

Verona, 19 maggio 2026 – Verona continua a fare scuola nel campo della ricerca e applicazione della vitamina D in ambito medico. Nuovi studi e aggiornamenti epidemiologici verranno presentati in occasione di “Ti racconto la storia…D”, convegno di respiro nazionale in programma venerdì 22 e sabato 23 maggio all’Hotel Leon d’Oro di Verona. I dati parlano chiaro: più di 9 pazienti geriatrici su 10 presentano livelli bassi di colecalciferolo, ma il problema non riguarda soltanto la popolazione anziana: anche tra i giovani adulti circa una persona su due registra valori non sufficienti.

Il tema conserva un forte rilievo epidemiologico e clinico. L’Italia è ancora tra i Paesi europei con la maggiore prevalenza di ipovitaminosi D, sfatando l’idea che il “Paese del sole” sia automaticamente protetto dalla carenza.

Nelle fasce più fragili il dato diventa particolarmente significativo: negli anziani, soprattutto se disabili, istituzionalizzati o con patologie osteometaboliche, la vitamina D non è una semplice integrazione ma rappresenta uno strumento terapeutico da utilizzare in modo mirato. Sopra i 75 anni, l’assunzione quotidiana di colecalciferolo ha dimostrato di poter ridurre la mortalità del 4%, tanto da essere raccomandata in modo sistematico anche senza la necessità di documentare preventivamente uno stato carenziale, secondo un approccio di uso empirico.

Questa strategia non è in contrasto con l’appropriatezza prescrittiva, ma la razionalizza: è infatti poco razionale, oltre che inutilmente costoso, documentare una carenza in una popolazione nella quale sappiamo già, con elevata probabilità, che tale carenza è presente.

L’appropriatezza: eredità della scuola di Silvano Adami

Da sin: Francesco Bertoldo, Maurizio Rossini, Davide Gatti, Vania Braga

È proprio l’appropriatezza, eredità centrale della scuola scientifica di Silvano Adami, a rappresentare il filo conduttore del convegno. Dopo anni di confronto sul ruolo della vitamina D, la ricerca e la pratica clinica indicano oggi una strada più matura: non una supplementazione indistinta, proposta a tutti nello stesso modo ma una valutazione costruita sul profilo del paziente, sulle condizioni di rischio presenti e sugli obiettivi di prevenzione e cura.

È il caso, in particolare, dei pazienti fragili, degli anziani, delle persone con osteoporosi, dei soggetti a rischio di caduta e frattura e delle condizioni cliniche che possono interferire con assorbimento, metabolismo o fabbisogno.

Vitamina D e inquinamento atmosferico

A Verona verranno presentati anche i risultati di un recente studio di correlazione tra carenza di vitamina D e inquinamento atmosferico, fattore noto per la sua azione di filtro sui raggi solari. L’analisi, condotta su una popolazione di circa 600 soggetti sani non trattati con integratori residenti in città, mostra un dato inatteso e incoraggiante: rispetto agli anni Duemila, l’inquinamento a Verona si è ridotto del 40%.

L’indagine ha coinvolto 534 donatori di sangue sani tra i 18 e i 65 anni residenti nel veronese, analizzati tra il 2016 e il 2018. I ricercatori partivano dall’ipotesi che PM10, PM2.5 e biossido di azoto potessero ridurre la penetrazione dei raggi UVB e quindi ostacolare la produzione cutanea di vitamina D. Tuttavia, i risultati mostrano che la stagionalità della vitamina D resta ben conservata: i livelli minimi si registrano tra febbraio e marzo, mentre i picchi arrivano tra agosto e settembre.

La concentrazione media annuale di vitamina D è risultata pari a circa 57 nmol/L, più alta rispetto agli studi italiani dei primi anni 2000. Solo il 7,1% dei partecipanti presentava una vera carenza severa (<25 nmol/L), mentre circa il 62% mostrava livelli considerati ottimali (≥50 nmol/L). Lo studio suggerisce quindi una possibile correlazione indiretta tra miglioramento della qualità dell’aria e aumento dei livelli di vitamina D rispetto al passato.

Gli autori ricordano che tra il 2005 e il 2019 a Verona si è registrata una riduzione del 46% delle concentrazioni di PM10 e del 38% del NO2, ipotizzando che questo possa aver favorito una migliore esposizione ai raggi UVB.

Le voci dei responsabili scientifici

“La domanda oggi non è più se la vitamina D serva o non serva. La domanda corretta è: in quali pazienti, con quali livelli di carenza, con quale obiettivo clinico e con quale schema di supplementazione”, spiega il prof. Maurizio Rossini, Direttore UOC Reumatologia AOUI Verona e Direttore della Scuola di Specializzazione in Reumatologia dell’Università di Verona, nonché Consigliere e Coordinatore del Gruppo di Studio sull’Osteoporosi e le Malattie Metaboliche dello Scheletro della SIR.

“Il contributo del prof. Adami non è stato solo scientifico ma culturale – sottolinea il prof. Davide Gatti, UOC Reumatologia AOUI Verona e Presidente eletto SIOMMMS – Ha insegnato a guardare alla vitamina D come a un elemento da comprendere nel contesto del metabolismo osseo, della fragilità e della prevenzione delle complicanze. Oggi il modo migliore per ricordarlo è proseguire quel metodo: rigore, spirito critico e capacità di fare didattica”.

“Una comunicazione corretta è fondamentale, perché sulla vitamina D si sono sovrapposti messaggi molto diversi, non sempre facili da interpretare per medici e pazienti”, afferma il prof. Francesco Bertoldo, Medicina d’Urgenza AOUI Verona, Presidente del Gruppo Italiano Bone Interdisciplinary Specialists (GIBIS).

“Il valore di questo appuntamento è anche nella sua missione di aggiornamento e di confronto multidisciplinare”, osserva la prof.ssa Vania Braga, responsabile Ambulatorio per la diagnosi e la terapia dell’osteoporosi, Centro di Riferimento Regionale dell’Osteoporosi – ULSS 9 Scaligera.

Lo studio VITAL e il principio di appropriatezza

La ricerca più recente aiuta anche a precisare meglio i contesti nei quali attendersi un beneficio clinico. Lo studio VITAL, condotto su adulti generalmente sani e non selezionati per carenza o specifica fragilità ossea, ha mostrato che la supplementazione generalizzata non modifica in modo significativo il rischio di fratture in una popolazione non selezionata.

Il dato, letto correttamente, rafforza il principio di appropriatezza: il valore clinico della vitamina D emerge soprattutto quando la supplementazione risponde a un bisogno documentato o a un profilo di rischio riconosciuto.

A livello osseo non abbiamo dubbi: non è la vitamina D che fa bene ma la sua carenza che fa male e molto! Per questo è importante distinguere tra integrazione non selettiva nella popolazione generale e correzione mirata della carenza nei pazienti fragili, osteoporotici o candidati a terapie specifiche.

La Nota 96 AIFA e la prescrivibilità

In questo quadro si inserisce anche la Nota 96, lo strumento con cui AIFA disciplina la prescrivibilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei medicinali per la prevenzione e il trattamento della carenza di vitamina D nella popolazione adulta. L’aggiornamento della Nota ha in parte raccolto i suggerimenti delle linee guida SIOMMMS.

AIFA ha introdotto nel 2023 una nuova categoria di rischio, rappresentata dalle persone con gravi deficit motori o allettate al domicilio, ed ha corretto e differenziato le soglie dei livelli ematici 25-OH vitamina D sotto le quali è garantita la rimborsabilità.

Sono previste categorie nelle quali la supplementazione può essere indicata indipendentemente dal dosaggio (uso empirico):

Persone istituzionalizzate

Soggetti con gravi deficit motori o allettati

Donne in gravidanza o allattamento

Persone con osteoporosi non candidate a terapia remineralizzante

Rimangono escluse dalla Nota 96 altre categorie importanti come diabetici, obesi, pazienti con neoplasia e soggetti anziani.

Dal bolo al giornaliero: somministrazione e ambiti extra-scheletrici

Tra i temi discussi nella prima giornata ci sarà anche il confronto tra somministrazione intermittente e apporto quotidiano. Negli anni, il ricorso a dosi elevate e distanziate nel tempo ha rappresentato una strategia pratica, soprattutto nei pazienti con scarsa aderenza o in contesti di sanità pubblica.

Tuttavia, la scheda AIFA per gli operatori sanitari richiama che l’approccio più fisiologico è quello della somministrazione giornaliera, pur riconoscendo che dosi equivalenti settimanali o mensili possono essere utilizzate per migliorare l’aderenza al trattamento.

Il programma riflette la complessità del tema con un confronto multidisciplinare che coinvolge endocrinologia, nefrologia, cardiologia, reumatologia, geriatria, diabetologia e medicina interna. Il punto è distinguere dove esistano evidenze solide, dove vi siano segnali promettenti e dove invece si osservino associazioni ancora da chiarire.

Fragilità, comunicazione e responsabilità scientifica

Il convegno nasce anche dalla necessità di migliorare la qualità della comunicazione scientifica. La vitamina D è un caso esemplare di come un tema medico possa uscire dall’ambito specialistico e diventare oggetto di messaggi pubblici molto diversi: entusiasmo, dubbi regolatori, aspettative, prudenza prescrittiva, raccomandazioni cliniche e aggiornamenti normativi.

A dieci anni dalla scomparsa del prof. Silvano Adami, Verona sceglie di non limitarsi al ricordo, ma di rilanciare una responsabilità scientifica: mettere ordine in un tema che attraversa la pratica clinica quotidiana e richiede oggi più che mai rigore, misura e capacità didattica. La vitamina D, quando inserita nel corretto profilo di rischio, resta un elemento rilevante della medicina della fragilità: uno strumento di prevenzione e cura della carenza, da utilizzare con competenza, personalizzazione e attenzione alla sostenibilità del sistema.

“Dieci cose da sapere sulla vitamina D”