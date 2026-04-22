La Stroke Unit del Gemelli ai vertici europei: doppio premio ESO-Angels per la cura dell’ictus

Roma, 22 aprile 2026 – Un importante traguardo di eccellenza clinica e organizzativa è stato raggiunto dalla Stroke Unit del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, coordinata dal dott. Giacomo Della Marca, che ha ricevuto il doppio riconoscimento Platinum e Diamond nell’ambito del programma Angels promosso dalla European Stroke Organisation.

Il prestigioso premio è stato ritirato dal dott. Pietro Caliandro UOC Neurologia in occasione del congresso annuale della Italian Stroke Association, svoltosi a Roma dal 16 al 18 aprile 2026, uno dei principali appuntamenti scientifici nazionali dedicati alla prevenzione e alla cura dell’ictus.

La Stroke Unit del Policlinico Gemelli è parte integrante dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia, diretta dal prof. Paolo Calabresi, all’interno della quale si sviluppa un modello assistenziale altamente specializzato e multidisciplinare.

Il sistema di riconoscimento ESO-Angels rappresenta uno standard internazionale di riferimento per la valutazione della qualità delle cure erogate ai pazienti colpiti da ictus cerebrale. I livelli Gold, Platinum e Diamond certificano, sulla base di rigorosi indicatori clinici e organizzativi, la capacità delle Stroke Unit di garantire interventi tempestivi, appropriatezza terapeutica e adesione alle linee guida internazionali.

Il conseguimento simultaneo dei livelli Platinum e Diamond testimonia non solo l’elevata qualità delle prestazioni offerte, ma anche la continuità e la costanza dei risultati ottenuti nel tempo. In particolare, il livello Diamond rappresenta il massimo riconoscimento attribuibile e identifica centri in grado di raggiungere performance di eccellenza su tutti gli indicatori monitorati, tra cui rapidità di trattamento, gestione multidisciplinare e accesso alle terapie più avanzate.

Questo risultato conferma il ruolo della Stroke Unit del Policlinico Gemelli come punto di riferimento a livello nazionale e internazionale nella gestione dell’ictus, grazie a un modello organizzativo altamente efficiente e a un team multidisciplinare di comprovata esperienza.

Il doppio premio ottenuto evidenzia inoltre l’impegno costante del Policlinico Gemelli nel miglioramento continuo dei percorsi assistenziali e nella promozione della qualità e della sicurezza delle cure, con l’obiettivo di garantire ai pazienti i migliori esiti clinici possibili.

Un riconoscimento che premia il lavoro quotidiano di medici, infermieri e operatori sanitari e che rafforza ulteriormente la missione della Fondazione: coniugare eccellenza clinica, ricerca scientifica e centralità del paziente.