La salute non ha età. Operata di cataratta con successo a 101 anni Forlì, 21 maggio 2019 – In questi giorni, all’ospedale di Forlì, il dottor Giacomo Costa, direttore dell’U.O. di Oculistica, ha operato di cataratta una signora forlivese di ben 101 anni.

“L’intervento è perfettamente riuscito – spiega il dottor Daniele Corazza che ha visitato oggi la signora centenaria – La paziente, in ottima forma fisica, ha recuperato con l’intervento 7/10 dall’unico occhio vedente, riacquistando la sua autonomia”. “Gli interventi di cataratta sono la nostra routine, ma questi sono casi abbastanza rari – continua il dott. Costa – vista l’età della signora. Come oggi, anche durante l’intervento, la signora ha sempre parlato e scherzato col personale, dimostrando una grande lucidità. Siamo felici di averle migliorato la qualità di vita, dimostrando che la salute non ha età”.

