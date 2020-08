La prevenzione non va in vacanza. Ecco come prendersi cura del proprio cuore

Prof. Claudio Ferri, Direttore della Medicina Interna presso l’Università degli Studi dell’Aquila: “Oggi, in un’era che è sempre più connotabile come ‘post-pandemica’, noi medici dobbiamo e possiamo tornare a essere il punto di riferimento per ogni paziente”

Milano, 4 agosto 2020 – Cardiologi, internisti, geriatri e tutti gli specialisti devono tornare a essere ‘fisicamente’ il punto di riferimento per il paziente: l’analisi della situazione attuale del prof. Claudio Ferri, già Presidente di SIIA (Società Italiana Ipertensione Arteriosa) e Direttore della Medicina Interna presso l’Università degli Studi dell’Aquila.

“Gli specialisti italiani hanno curato, curano e cureranno sempre i pazienti con grande impegno, rilevanti capacità e immensa passione. Ciò malgrado, alcune involontarie incomprensioni tra medico e paziente sono tanto deprecabili quanto pur sempre possibili. In quest’ultimo periodo, può capitare però di incontrare tali incomprensioni con eccessiva frequenza, a mio avviso soprattutto in relazione all’eccessivo carico di lavoro e di impegno psichico che si è determinato tra noi medici, e a una certa sfiducia, mista a stanchezza, che si è generata tra i pazienti. Da tutto questo deriva un nostro dovere: quello di operare per eliminare anche le più piccole incomprensioni tra medico e paziente e infondere, o re-infondere, in tutti una ragionata fiducia. In una parola: lo specialista deve tornare a essere insieme agli amici medici di famiglia, un solido e raggiungibile punto di riferimento”.

Durante la quarantena una vita più sedentaria e una dieta meno attenta, il timore di recarsi in ospedale per un controllo programmato, una terapia ‘dimenticata’ a causa dello stress hanno portato tante persone a trascurare la salute del proprio cuore.

“È a tutti evidente come il periodo pandemico abbia cambiato le nostre abitudini, anche quelle legate alla salute e ai controlli medici. Infatti, l’emergenza sanitaria ha reso ancora più difficile la gestione del rapporto di fiducia tra medico e paziente, che si è evoluto anche attraverso nuove tecnologie, come l’instant messaging. Oggi, in un’era che è sempre più connotabile come “post-pandemica”, noi medici dobbiamo e possiamo tornare a essere il punto di riferimento per ogni paziente. Rispettando le regole, dobbiamo ri-conquistarli e supportarli ‘di persona’. In particolare, ciò che serve è fugare dubbi e fornire consigli utili e concreti a coloro che soffrono di problematiche legate all’apparato respiratorio e dall’apparato cardiovascolare”, continua il prof. Claudio Ferri.

Per questo motivo, in fase post-emergenza Covid-19 e nel pieno della stagione estiva, è essenziale sapere cosa fare e a chi rivolgersi in caso di necessità: in primis andare dal medico curante e dallo specialista, in sicurezza, continuando a seguire le terapie prescritte. Infatti, con l’estate torna la voglia di mangiare sano e di fare più movimento, di scoprirsi e prendersi cura del proprio corpo. Non c’è momento migliore dell’anno per mettere in atto accorgimenti utili a preservare anche la salute del nostro cuore.

Di seguito alcuni consigli utili del prof. Claudio Ferri: