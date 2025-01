La Neurochirurgia di Udine fa scuola nel mondo

Udine, 23 gennaio 2025 – La Neurochirurgia di Udine continua a essere protagonista non solo a livello regionale: lo scorso dicembre si è infatti svolto il secondo corso internazionale “Udine microneurosurgical Skull base and Neurovascular course 2024”. L’evento è stato organizzato dalla Neurochirurgia del Santa Maria della Misericordia di Udine, struttura diretta dal dott. Marco Vindigni afferente al Dipartimento Testa Collo e Neuroscienze del prof. Massimo Robiony.

L’evento di formazione pratica era rivolto a giovani neurochirurghi e ha ottenuto immediatamente il tutto esaurito con richieste di partecipazione che hanno superato il limite di disponibilità di posti: la competenza dei professionisti della struttura del Santa Maria è stata capace di attrarre infatti l’attenzione di giovani colleghi provenienti da Argentina, Singapore, Finlandia, Germania e da altri paesi europei, con riscontri estremamente positivi da parte di tutti i partecipanti.

Il corso ha visto la collaborazione dell’intera equipe medica e in particolare del dott. Angelo Tortora, responsabile scientifico dell’evento: nei quattro giorni di corso il focus era mirato alle complesse patologie neurovascolari e tumorali della base cranica tra cui gli aneurismi cerebrali, le malformazioni arterovenose, i meningiomi ed i neurinomi dell’acustico, patologie di cui la Struttura ha elevata e riconosciuta competenza, con un alto tasso di attrattività anche per numerosi pazienti da fuori regione.

I partecipanti hanno avuto la possibilità di apprendere ed esercitarsi tramite modelli realistici nei laboratori creati all’interno degli spazi dell’Anatomia Patologica su oltre una decina di patologie e tecniche neurochirugiche attraverso la guida dei tutors che li hanno seguiti nelle oltre 40 ore di parte pratica. Visto il gran numero di partecipanti, ai tutorial interni si sono affiancati affermati colleghi italiani e internazionali con cui il reparto collabora per la pratica clinica e per la ricerca scientifica.

“La Struttura che dirigo – dice il dott. Vindigni – ha elevata e riconosciuta competenza, con un alto tasso di attrattività anche per numerosi pazienti da fuori regione. L’equipe è anche, dallo scorso anno, impegnata per alcuni interventi complessi come consulente esterno presso Aziende ospedaliere Universitarie extraregionali. Nel 2023, la struttura ha effettuato circa 1.000 interventi con un sensibile trend di crescita rispetto agli anni passati”.

“Ringrazio per la riuscita del corso la direzione di ASUFC, i colleghi della Formazione e della Gestione amministrativa della ricerca, dell’Anatomia Patologica e tutti i colleghi del Dipartimento Testa, Collo e Neuroscienze e del Dipartimento Diagnostica per immagini con cui condividiamo e trattiamo multidisciplinarmente sempre più pazienti”, conclude Vindigni.