La mia battaglia contro il tumore vinta vicino casa. Il “San Pio” mi ha restituito la speranza

Benevento, 7 aprile 2026

Gentile Direttore,

sono una giovane donna e scrivo queste righe con il cuore colmo di gratitudine, dopo aver affrontato e superato una delle prove più difficili della mia vita: un tumore.

Oggi sento il bisogno profondo di ringraziare pubblicamente il team di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, diretto dal dott. Antonio Grimaldi, per la professionalità, la competenza e l’umanità dimostrate in ogni momento del mio percorso di cura. Un ringraziamento speciale va al dott. Italo Sarno, che mi ha seguita personalmente con attenzione, dedizione e sensibilità, facendomi sentire sempre al sicuro, ascoltata e mai sola.

Desidero inoltre esprimere la mia riconoscenza alla dott.ssa Carmela Ricciardi, del reparto di Radioterapia, per la sua capacità di trasmettere fiducia anche nei momenti più difficili. Un grazie sincero anche ai tecnici della Radioterapia, che ogni giorno svolgono scrupolosamente il loro lavoro, con grande delicatezza, disponibilità e rispetto verso i pazienti.

Questa esperienza mi ha insegnato tanto, ma soprattutto mi ha fatto comprendere una verità importante: non è necessario intraprendere i cosiddetti viaggi della speranza per ricevere cure di qualità. Nella nostra città esistono professionisti eccellenti, strutture all’altezza e percorsi terapeutici che seguono protocolli nazionali, identici in tutta Italia.

Affidarsi alle cure vicino casa significa poter contare anche sull’affetto dei propri cari, su una rete di supporto fondamentale durante la malattia. Io ho scelto di restare, e rifarei questa scelta altre mille volte.

A tutti loro, medici, infermieri, tecnici e operatori sanitari, va il mio più sincero grazie. Hanno fatto molto più che curarmi: mi hanno accompagnata, sostenuta e restituito la speranza.

Con profonda gratitudine!

Lettera firmata