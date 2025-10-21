La medicina diventa predittiva: gemelli digitali e IA rivoluzioneranno ospedali e cure

Firenze, 21 ottobre 2025 – “Le scienze della vita, la medicina e la salute stanno vivendo una trasformazione profonda, legata all’arrivo di nuovi paradigmi e tecnologie. Per costruire una salute antifragile, cioè capace di rafforzarsi una volta messa alla prova, dobbiamo puntare su quattro dimensioni chiave: sensorizzazione, automazione, anticipazione e simulazione”.

A dirlo è stato Cosimo Accoto, filosofo tech e ricercatore affiliato del Mit di Boston, durante il Forum Leopolda Salute organizzato da Koncept oggi 21 ottobre e domani alla Stazione Leopolda di Firenze, dedicato al tema “Il coraggio di correre: dal cambiamento frammentato alla trasformazione sistemica”.

“Dotarci di nuovi sensori – ha spiegato Accoto – ci permetterà di ascoltare meglio i nostri corpi e gli ambienti; automatizzare una parte dei processi renderà il sistema più efficiente, liberando tempo per il lavoro sanitario vero e proprio. L’anticipazione consentirà di costruire un sistema capace di prevedere, non solo curare, le malattie; mentre la simulazione, attraverso la creazione di gemelli digitali dei pazienti, aprirà un modo nuovo di studiare la vita e di prendersene cura”.

“Negli Stati Uniti – ha concluso il ricercatore del Mit di Boston – il processo di digitalizzazione della medicina è già in corso da anni: dalla radiologia digitale stiamo passando alla digitalizzazione dei vetrini patologici. È un percorso che accelera verso una medicina contemporanea e predittiva, in cui l’intelligenza artificiale pervaderà non solo i laboratori, ma anche le stanze degli ospedali”.