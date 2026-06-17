La Liguria entra nell’eccellenza dei trapianti: primo prelievo di cuore e polmoni da donatore a cuore fermo

Genova, 17 giugno 2026 – Per la prima volta in Liguria è stato effettuato, con successo, un prelievo di cuore e polmoni da donatore a cuore fermo (DCD). L’intervento, eseguito presso l’IRCCS Azienda Ospedaliera Metropolitana, plesso Ospedale Policlinico San Martino, rappresenta un traguardo significativo per il sistema sanitario regionale, ed ha permesso di prelevare e donare cuore e polmoni, oltre a fegato e reni (trapiantati a Genova), pancreas e cornee.

L’intervento è il risultato di un lavoro altamente coordinato che ha visto impegnate le équipe dei chirurghi del Centro Trapianti di Genova, dei cardiochirurghi dell’Ospedale Niguarda di Milano e dei chirurghi toracici di Padova, insieme ad anestesisti-rianimatori della Cardiochirurgia, tecnici perfusionisti e personale infermieristico del Pronto Soccorso, tutti dell’Ospedale Policlinico San Martino.

Le diverse squadre hanno operato in sinergia, in raccordo con il Centro Regionale Trapianti e il Coordinamento Locale, gestendo ogni fase della procedura con elevata competenza tecnica e organizzativa, lavorando a stretto contatto con la Neurorianimazione del San Martino.

“Questo risultato rappresenta in modo concreto il valore del lavoro di squadra e della qualità delle professionalità che operano nella nostra Azienda e nella rete ligure dei trapianti – dichiara Monica Calamai, Direttore Generale dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Metropolitana (AOM) – È anche il frutto di un percorso strutturato di riorganizzazione e rafforzamento della rete regionale, che ha puntato sull’integrazione tra competenze, sull’innovazione clinica e su un modello organizzativo sempre più efficiente e coordinato. Un impegno condiviso che oggi consente alla Liguria di esprimere livelli di eccellenza riconosciuti e di offrire nuove opportunità di cura ai pazienti”.

La procedura DCD, ancora poco diffusa ma in costante crescita, consente di ampliare le opportunità di donazione e trapianto, offrendo nuove possibilità ai pazienti in lista d’attesa. Fondamentale, ancora una volta, il gesto di grande generosità del donatore e della sua famiglia, che ha reso possibile salvare e migliorare la vita di diverse persone.

“L’essere riusciti a realizzare con successo il prelievo di cuore e polmoni in un DCD dimostra la maturità professionale e multidisciplinare raggiunta dalla rete trapianti ligure, che oggi si pone nel panorama nazionale – grazie agli investimenti di Regione Liguria e alla messa a terra della delibera di giunta del dicembre 2025 – tra le realtà maggiormente in crescita”, commenta Alessandro Bonsignore, Coordinatore del Centro Regionale Trapianti della Liguria.