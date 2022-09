La Fisica Medica dell’Aou di Ferrara all’International Conference on Mechanics in Medicine and Biology

Il convegno, organizzato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, si svolge dal 19 al 21 settembre

Da sin: Mastella, Turra, Manco

Ferrara, 19 settembre 2022 – Da lunedì 19 a mercoledì 21 settembre 2022 si svolge a Bologna la XXII edizione dell’International Conference on Mechanics in Medicine and Biology, un appuntamento scientifico organizzato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna. Saranno presenti scienziati, clinici e fisici provenienti da diversi Paesi Europei, Stati Uniti, Cina, Russia e Paesi Mediorientali.

L’Unità Operativa di Fisica Medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – diretta dal dott. Alessandro Turra – è presente attivamente al convegno con due Fisici Medici: il dott. Luigi Manco dell’Azienda USL di Ferrara e il dott. Edoardo Mastella dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara. I professionisti parteciperanno in qualità di moderatori nelle sessioni di “MAGNETIC RESONANCE IMAGING” e “DETECTORS AND DOSIMETRY” e presenteranno due lavori scientifici realizzati in collaborazione con la Radioterapia e la Medicina Nucleare di Ferrara, l’Università di Ferrara, il Policlinico di Modena e l’IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

I lavori scientifici toccheranno i temi legati alle applicazioni della radiomica delle immagini PET nel tumore al seno e la caratterizzazione di un acceleratore lineare mobile, utilizzato nella radioterapia intraoperatoria.

Durante le 3 giornate del convegno verranno presentati lavori e discussi argomenti inerenti alle applicazioni della meccanica, fisica e dell’intelligenza artificiale nei diversi ambiti clinici come l’ortopedia, la cardiologia, la radioterapia, la radiologia, la neurologia.