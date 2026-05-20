“La donna al centro”: a Sassari due giorni di confronto tra esperti nazionali in senologia

Sassari, 20 maggio 2026 – Oltre 500 donne operate per patologie mammarie nel corso dell’ultimo anno, di cui circa 330 per tumori maligni, con un incremento dell’attività chirurgica del 25 per cento rispetto al 2024. Sono alcuni dei numeri che testimoniano la crescita della Breast Unit dell’Aou di Sassari, centro di riferimento per il Centro-Nord Sardegna nel trattamento del tumore mammario.

Una realtà nata ufficialmente nel 2023 e diretta da Alessandro Fancellu, referente regionale per la Sardegna di Senonetwork Italia￼, la rete nazionale delle Breast Unit che riunisce i centri specializzati nella prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno secondo standard europei di qualità.

I temi della presa in carico multidisciplinare, dell’innovazione clinica e della personalizzazione delle cure saranno al centro del congresso “La Donna al Centro: percorsi multidisciplinari in Senologia – SassariBreast 2.0”, in programma il 22 e 23 maggio 2026 al Palazzo della Provincia e della Città Metropolitana di Sassari.

L’evento coinvolgerà specialisti provenienti da tutta la Sardegna e da alcune delle più importanti Breast Unit italiane, in un confronto dedicato alle più recenti evoluzioni nella cura del tumore mammario. Responsabili scientifici del congresso sono Alessandro Fancellu, direttore della Struttura complessa Breast Unit dell’Aou di Sassari, e Giuliana Giuliani, titolare dell’incarico di alta professionalità in chirurgia senologica per pazienti con alto rischio eredo-familiare.

Negli ultimi anni la gestione del tumore al seno è profondamente cambiata grazie all’affermazione dell’approccio multidisciplinare e dei percorsi dedicati nelle Breast Unit. Un modello organizzativo che mette realmente la donna al centro del percorso di cura, integrando innovazione tecnologica, medicina basata sulle evidenze, personalizzazione dei trattamenti e qualità della vita.

La Breast Unit dell’Aou di Sassari garantisce un percorso multidisciplinare nel pieno rispetto delle linee guida europee. Alle donne con tumore al seno viene assicurata una presa in carico globale, dalla diagnosi alla terapia, fino alla riabilitazione e al follow-up, attraverso il lavoro integrato di specialisti dedicati. I numeri registrati nell’ultimo anno confermano la crescita della struttura e la fiducia che le pazienti ripongono nel nostro percorso assistenziale.

Il congresso si aprirà con una sessione dedicata alle innovazioni in senologia: diagnostica strumentale avanzata, anatomia patologica, screening mammografico e applicazioni dell’intelligenza artificiale. Seguiranno approfondimenti sul trattamento della malattia in fase precoce, sulla qualità delle cure e sull’esperienza maturata dalla Breast Unit sassarese nella mastectomia robotica con ricostruzione immediata, tecnica di avanguardia nella chirurgia oncologica mammaria.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai tumori biologicamente più aggressivi, come le forme triplo-negative e HER2 positive, con focus sulla biologia molecolare e sulle nuove terapie oncologiche personalizzate.

La seconda giornata affronterà invece il tema della malattia avanzata, dai trattamenti farmacologici alla terapia del dolore e alla riabilitazione, fino alla gestione delle pazienti portatrici di mutazioni genetiche ereditarie, con approfondimenti sugli aspetti radiologici, chirurgici, psicologici e ginecologici.

Uno degli elementi distintivi dell’evento sarà inoltre il coinvolgimento diretto delle donne e delle associazioni impegnate nel sostegno alle pazienti, con l’obiettivo di dare voce alle protagoniste del percorso di cura e rafforzare il dialogo tra professionisti sanitari, pazienti e territorio.

Il sottotitolo “SassariBreast 2.0” richiama la volontà della Breast Unit dell’Aou di Sassari di consolidare un appuntamento scientifico e divulgativo stabile, capace di promuovere confronto, aggiornamento e miglioramento continuo dei percorsi assistenziali dedicati al tumore mammario.

Le iscrizioni al congresso potranno essere effettuate esclusivamente online attraverso il sito www.acrosscongressi.com nella sezione “Eventi in Corso”.