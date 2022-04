La cura dell’anziano alla prova della pandemia. Convegno della Fondazione Alberto Sordi

Il Convegno, patrocinato dall’Assessorato alle politiche sociali e alla salute del Comune di Roma, si terrà il 29 aprile presso l’Hub LVenture (Via Marsala 29/H, Stazione Termini)

Roma, 21 aprile 2022 – Fondazione Alberto Sordi ha sempre perseguito, sin dalla sua istituzione del 1992, la promozione dell’invecchiamento attivo e la tutela della qualità della vita dell’anziano: obiettivi perseguiti attraverso progetti assistenziali di qualità e un approccio sinergico e di rete con i differenti soggetti impegnati in attività di sostegno alla terza età.

Proprio in quest’ottica, precisa l’avv. Ciro Intino, Direttore della Fondazione Alberto Sordi, “abbiamo avvertito l’esigenza di organizzare e promuovere un momento di confronto fra responsabili e operatori di realtà attive in ambito socio-sanitario per condividere le riflessioni emerse durante la grave emergenza pandemica, nella ricerca di nuovi percorsi assistenziali per le persone anziane. Siamo convinti che siano necessari nuovi approcci di cura ispirati a princìpi quali multidimensionalità, territorializzazione, formazione e personalizzazione. Il convegno vorrà consentire ai partecipanti di consolidare percorsi di rete territoriale già avviati e così dare voce a comuni istanze, per interloquire in modo costruttivo e incisivo con i pubblici decisori”.

Di rilievo il programma del convegno che si aprirà alle ore 9:00 per chiudersi alle 17:00 e che prevede una sessione plenaria di apertura, cui seguiranno tre differenti sessioni tematiche: “Abitare la cura”; “Personalizzare le cure: fra innovazione sociale e territorializzazione”; “Prendersi cura di chi cura: la formazione e la tutela delle professioni socio-sanitarie”.

Le conclusioni saranno affidate ai rappresentanti delle reti presenti.

Per partecipare compilare il form al seguente link: https://www.fondazionealbertosordi.it/iscrizione-convegno-29-aprile-2022. Oppure scrivere a eventi@fondazionealbertsordi.it