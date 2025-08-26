La chirurgia del pancreas va a potenziare le attività dell’ospedale di Lanusei

Lanusei, 26 agosto 2025 – Arrivano in Ogliastra da tutta la Sardegna per trovare una cura a patologie dell’apparato digerente e a malattie ematologiche, per sottoporsi a interventi di chirurgia endocrina, urologica ed esofagea. Tutte patologie per cui l’ospedale di Lanusei negli anni si è affermato come un punto di riferimento a livello regionale.

Ma negli ultimi tempi il N.S. della Mercede si sta perfezionando su nuovi interventi specialistici: in particolare la chirurgia del pancreas. Un salto di qualità dell’offerta sanitaria costruito nel tempo e reso possibile dal grande lavoro dell’équipe del reparto di Chirurgia del nosocomio lanuseino, diretto dal dott. Giovanni Pietro Paolo Gusai.

“Il nostro presidio è importante non solo per la sua caratterizzazione localistica – spiega il primario – ma anche per la capacità di offrire assistenza e sanità di qualità. Molti pazienti arrivano a Lanusei, grazie ai rapporti di collaborazione che da sempre coltiviamo e portiamo avanti con gli altri ospedali dell’Isola”.

La Chirurgia di Lanusei può vantare uno staff di professionisti con una composizione variegata: le dottoresse Claudia Burchi e Simona Aresu, il dott. Ivo Deiana, il dott. Martin Barruacco, specialista che arriva dall’Argentina, Karel Andalia Perez e Viguera Hever, entrambi medici di origini cubane.

A questo gruppo di lavoro si è aggiunto nei mesi scorsi Massimiliano Tuveri, professionista originario di Lanusei, esperto in chirurgia oncologica, soprattutto del pancreas. Uno specialista di altissimo livello, con importanti esperienze maturate negli Usa all’Utmb di Huston: qui ha lavorato nel dipartimento di chirurgia dei trapianti multiorgano e di chirurgia epatica avanzata. Successivamente il ritorno in Italia, nell’Istituto pancreas del policlinico Borgo Roma dell’Aou di Verona, dove ha lavorato per nove anni.

“In Ogliastra ho trovato una realtà molto dinamica – sottolinea il chirurgo – ho potuto apprezzare professionisti dalle altissime competenze e soprattutto motivati. Sono molto contento di essere qui – prosegue Tuveri – mi sono integrato pienamente in un’équipe che sta lavorando con grande entusiasmo e dove non manca lo spirito di collaborazione”.

In un contesto già rodato e consolidato come questo, il dottor Tuveri ha subito messo a disposizione le sue competenze e la sua esperienza a 360 gradi, dando un prezioso contributo per interventi molto delicati, tra cui un’asportazione totale del pancreas, alcune resezioni pancreatiche, tumori dello stomaco, una gastrectomia totale laparoscopica (rimozione dello stomaco) e diverse resezioni epatiche. Inoltre, Tuveri ha trattato anche un tumore rarissimo della pelvi.

“In un percorso di crescita non si va mai avanti da soli – rimarca Gusai – se oggi siamo a questo punto è anche grazie al sostegno che abbiamo ricevuto dalle altre strutture dell’ospedale, come il reparto di Anestesia e Rianimazione, diretto dal dott. Francesco Loddo, il Pronto Soccorso, la Radiologia, guidata dal dott. Roberto Prost, il Blocco operatorio, coordinato da Vito Collu, la direzione del presidio ospedaliero e tutti gli altri reparti che supportano la Chirurgia nella sua attività. Senza dimenticare – ricorda Gusai – il supporto degli infermieri e degli Oss, tutti operatori di ottimo livello”.

Intanto, il primario guarda al futuro. “Abbiamo intenzione di introdurre nel nostro lavoro delle metodiche all’avanguardia che ci può offrire l’ingegneria clinica – spiega il direttore della Chirurgia del nosocomio ogliastrino – un’altra idea su cui stiamo lavorando è la realizzazione di una nuova sala operatoria, dotata di tecnologie di ultima generazione, con la possibilità di introdurre anche la robotica”.