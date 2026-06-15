Italia e Turchia unite contro i terremoti: INGV e AFAD firmano accordo di cooperazione scientifica

Firmato l’accordo tra INGV e AFAD per favorire attività congiunte di ricerca, formazione e cooperazione tecnica

Roma, 15 giugno 2026 – È stato firmato il Memorandum of Understanding (MoU) tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l’Autorità per la Gestione dei Disastri e delle Emergenze della Repubblica di Türkiye (AFAD). Il documento è stato sottoscritto dal Presidente dell’INGV, Fabio Florindo, e dal Direttore della Direzione Generale per i Terremoti e la Riduzione del Rischio dell’AFAD, Orhan Tatar.

L’accordo nasce dalla comune esigenza di rafforzare la collaborazione scientifica tra Italia e Turchia, con particolare attenzione al monitoraggio sismico, alla valutazione della pericolosità sismica e vulcanica, alla gestione delle emergenze legate ai terremoti e alla protezione del patrimonio culturale dai rischi naturali.

Italia e Turchia, infatti, sono paesi particolarmente esposti ai rischi naturali, in particolare a quelli sismici, e condividono sfide comuni nella prevenzione, nel monitoraggio e nella gestione delle emergenze. L’accordo mira a creare un quadro efficace di cooperazione volto a promuovere lo scambio di conoscenze scientifiche, dati e tecnologie, favorendo attività congiunte di ricerca, formazione e cooperazione tecnica.

Tra gli ambiti di collaborazione previsti figurano lo sviluppo di metodologie innovative per la stima della pericolosità sismica e vulcanica, lo scambio di dati, la raccolta e l’analisi di dati geologici dopo eventi sismici significativi, nonché il confronto sulle tecniche di osservazione dei terremoti, sui sistemi di allerta precoce e sulle applicazioni delle osservazioni satellitari.

“Esprimiamo grande soddisfazione per la firma del Memorandum of Understanding tra il nostro Istituto e l’AFAD – ha dichiarato il Presidente dell’INGV, Fabio Florindo – L’Italia e la Turchia condividono una lunga esperienza nello studio e nella gestione del rischio sismico. Questo accordo consolida la collaborazione scientifica, favorendo lo scambio di dati e competenze, elemento essenziale per la prevenzione e la mitigazione del rischio, nonché per la sicurezza delle nostre comunità”.

La collaborazione tra INGV e AFAD è volta ad accrescere la conoscenza dei fenomeni naturali e a rafforzare le attività di monitoraggio, prevenzione e preparazione alle emergenze, rappresentando un elemento fondamentale per migliorare la valutazione della pericolosità e la capacità di risposta ai rischi naturali.