Italia al vertice della chirurgia plastica rigenerativa: Pietro Gentile primo al mondo nella classifica AD Scientific Index 2026

Prof. Pietro Gentile

Roma, 21 luglio 2026 – Per il terzo anno consecutivo il vertice mondiale della ricerca in chirurgia plastica rigenerativa parla italiano. Il prof. Pietro Gentile, Professore Associato di Chirurgia Plastica presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, è stato confermato anche nel 2026 al primo posto della classifica mondiale Alper-Doger (AD Scientific Index) nella disciplina Regenerative Plastic Surgery, mantenendo una leadership scientifica costruita negli anni attraverso un’attività di ricerca continua e riconosciuta dalla comunità accademica internazionale.

Essere primi al mondo per tre anni consecutivi non rappresenta soltanto un importante traguardo personale. È la dimostrazione che la ricerca italiana, quando viene sostenuta da competenza, metodo, dedizione e visione, può competere ai massimi livelli internazionali e contribuire concretamente al progresso della medicina.

L’AD Scientific Index, elaborato dall’agenzia internazionale Alper-Doger, valuta la produttività e l’impatto scientifico dei ricercatori attraverso consolidati indicatori bibliometrici, tra cui H-index, i10-index, numero di pubblicazioni e citazioni scientifiche, utilizzando dati provenienti da Google Scholar e Scopus.

La classifica coinvolge migliaia di ricercatori appartenenti a università e istituzioni scientifiche di tutto il mondo ed è oggi uno degli strumenti di valutazione comparativa della ricerca internazionale.

La riconferma del primo posto mondiale è il risultato di un percorso scientifico sviluppato nel corso degli anni nel campo della chirurgia plastica, ricostruttiva, estetica e rigenerativa, con particolare attenzione alla medicina rigenerativa, alle terapie cellulari, all’impiego del tessuto adiposo autologo mediante Lipofilling, al Plasma Ricco di Piastrine (PRP) e alle più avanzate biotecnologie applicate alla rigenerazione dei tessuti.

Secondo Scopus, il prof. Gentile ha raggiunto un H-index di 56, è autore di 180 pubblicazioni scientifiche internazionali e ha superato le 7.000 citazioni scientifiche, dati che testimoniano il significativo impatto della sua attività di ricerca nella letteratura internazionale. Negli anni precedenti aveva già ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il primo posto nella classifica europea di Expertscape per la ricerca sul Lipofilling e sulle Cellule Vasculo-Stromali (SVF), oltre ai primi due posti consecutivi nella classifica mondiale dell’AD Scientific Index.

“Dietro questo risultato ci sono anni di studio, ricerca, sacrifici e la determinazione di non fermarsi davanti alle difficoltà. Fare ricerca significa affrontare ogni giorno domande senza risposte, superare ostacoli scientifici, burocratici e regolatori, ricominciare dopo ogni insuccesso e continuare a credere che ogni piccolo passo possa trasformarsi in un beneficio concreto per la scienza e per i pazienti – dichiara il prof. Gentile – La ricerca richiede rigore e metodo, ma anche cuore e coraggio: il coraggio di andare oltre ciò che è già conosciuto, di sfidare i propri limiti e di non arrendersi mai. È questo che mi ha guidato fino ad oggi e che continuerà a guidare il mio lavoro. Continuerò a lavorare con lo stesso entusiasmo affinché ogni risultato scientifico possa tradursi in nuove opportunità di cura e in una migliore qualità di vita”.

La conferma del primo posto mondiale rafforza anche il ruolo dell’accademia italiana e dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel panorama della ricerca internazionale, oltre a valorizzare l’eccellenza della ricerca italiana in uno dei settori più innovativi della medicina contemporanea.

Per il terzo anno consecutivo l’Italia mantiene così il primato mondiale nella disciplina della Regenerative Plastic Surgery secondo l’AD Scientific Index. Un risultato che va oltre il prestigio di una classifica: è il riconoscimento del valore della ricerca scientifica italiana, della sua capacità di innovare e del suo contributo concreto allo sviluppo della medicina rigenerativa a beneficio dei pazienti di tutto il mondo.