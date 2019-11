Istituto Gaslini e Asl3 Liguria attivano nuove collaborazioni per una sanità a km zero

Genova, 31 ottobre 2019 – Da alcuni anni è attiva e in continua implementazione una collaborazione tra l’Istituto Giannina Gaslini e la ASL3 Liguria per la definizione di percorsi di cura orientati verso la centralità del paziente, anche in relazione alle proprie aree di residenza, quale modello organizzativo in grado di soddisfare le esigenze più immediate della popolazione pediatrica della città di Genova. Gli obiettivi della collaborazione sono finalizzati al raggiungimento di una sanità a Km 0 attraverso percorsi congiunti caratterizzati da una integrazione tra Ospedale e Territorio.

Ambulatori specialistici in Val Polcevera: collaborazione tra il Distretto 10 Val Polcevera e Valle Scrivia e gli specialisti pediatrici del Gaslini

Nell’ambito dell’accordo di collaborazione con l’ASL3, al fine di favorire l’accessibilità alle prestazioni specialistiche ambulatoriali pediatriche offerte dall’Istituto Giannina Gaslini per i residenti di zone tuttora disagiate, è partita ad agosto l’offerta di visite specialistiche pediatriche realizzate dagli specialisti del Gaslini presso il Poliambulatorio di Via Canepari.



Il progetto è finalizzato a garantire la fruizione di prestazioni sanitarie specialistiche da parte delle famiglie coinvolte nelle difficoltà legate alla viabilità, attraverso l’offerta di un servizio più facilmente accessibile dal punto di vista logistico. Partendo dall’esperienza condotta nel periodo settembre-dicembre 2018, risultata di grande gradimento da parte dell’utenza coinvolta, si mantiene l’obiettivo di fornire prestazioni nel ponente genovese in via sperimentale e almeno per tutta la durata dell’emergenza viabilità, per favorire la presa in carico dei pazienti e la continuità di cure attraverso il decentramento di alcuni punti di offerta di prestazioni.

Specialità coinvolte: nell’erogazione di servizi ambulatoriali all’utenza pediatrica le specialità coinvolte sono Auxoendocrinologia, Ortopedia, Dermatologia e Allergologia.

I beneficiari: I destinatari del progetto sono prevalentemente i pazienti residenti nelle aree della ASL 3 zona Val Polcevera, che contattano il Contact Center del Gaslini e ai quali viene offerta la possibilità di prenotazione presso il presidio della Val Polcevera.

Tempi e modalità di avvio del progetto: Il progetto prevede l’effettuazione di visite ambulatoriali specialistiche pediatriche a cura degli specialisti del Gaslini. Le specialità coinvolte si alternano nello spazio messo a disposizione da ASL3 per offrire una seduta ambulatoriale/mese per ciascuna specialità coinvolta.

Vaccinazioni: collaborazione tra S.C. Igiene e Sanità Pubblica Asl3 e l’Istituto scientifico Giannina Gaslini

Il progetto Asl3 “Ospivax” è stato esteso all’Ospedale Gaslini attraverso l’attivazione di un Ambulatorio Vaccinale universale all’interno dell’Istituto. Come già accade negli Ospedali Asl3 il progetto Ospivax è rivolto sia ai pazienti/utenti e ai loro contatti, sia agli Operatori Sanitari afferenti alle Strutture del nosocomio per garantire: una disponibilità vaccinale (offerta, counselling, pratica) per i nuovi nati presso l’Istituto, anche in occasione di accertamenti o controlli di routine; la facilitazione dell’offerta vaccinale per tutti i pazienti ricoverati o che si rechino nell’Istituto (anche in regime ambulatoriale); la promozione dell’offerta vaccinale per contatti/visitatori dei pazienti (qualora sia utile applicare la metodologia “Cocoon”) e la facilitazione dell’offerta vaccinale riservata agli Operatori Sanitari dell’Istituto, di concerto con il Medico Competente.



Oltre all’ambulatorio, ci si propone di offrire e garantire disponibilità programmata alla pratica vaccinale presso le strutture dell’Istituto richiedenti. Le attività di consulenza e offerta vaccinale vengono eseguite presso la U.O.C Malattie Infettive – Padiglione 1 – Gaslini con supporto della S.C. Igiene e Sanità Pubblica – ASL3. La prima seduta vaccinale all’interno del Gaslini nell’ambito di “Ospivax” è avvenuta il 9 ottobre c.a.

Ustioni: collaborazione tra S.C. Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica Ospedale Villa Scassi Asl3 e i reparti dell’Istituto scientifico Giannina Gaslini

È stata inoltre deliberata la definizione di percorsi ed azioni congiunte fra i due enti per la gestione degli incidenti da ustione nella popolazione pediatrica: pazienti affetti da ustioni gravi e ustioni intermedie di età inferiore a 14 anni (assistiti in regime di ricovero sono circa 10-20 pazienti all’anno. La gestione congiunta si attua attraverso due differenti percorsi di presa in carico in funzione dell’età dei pazienti:



Per il paziente di età > 14 anni : presso l’Istituto Gaslini viene effettuata una prima stabilizzazione delle funzioni vitali per procedere al suo successivo trasferimento presso la struttura complessa grandi ustionati e chirurgia plastica Asl 3 (ospedale Villa Scassi – Sampierdarena).

: presso l’Istituto Gaslini viene effettuata una prima stabilizzazione delle funzioni vitali per procedere al suo successivo trasferimento presso la struttura complessa grandi ustionati e chirurgia plastica Asl 3 (ospedale Villa Scassi – Sampierdarena). Per il paziente di età < 14 anni: vengono attivati i tre seguenti percorsi clinico assistenziali in funzione del livello di criticità dell’evento: ustioni gravi: il paziente viene trasferito presso il Pronto Soccorso del Gaslini e successivamente ricoverato presso la U.O. Terapia Intensiva Neonatale e pediatrica. La presa in carico avviene avvalendosi della collaborazione dei professionisti della struttura complessa grandi ustionati e chirurgia plastica Asl 3 per il trattamento chirurgico; ustioni intermedie: il paziente viene trasferito presso il Dea Gaslini e successivamente ricoverato presso la U.O. Chirurgia pediatrica. La sua presa in carico avviene avvalendosi della collaborazione dei professionisti della struttura complessa grandi ustionati e chirurgia plastica asl 3 per il trattamento chirurgico; ustioni minori: percorso ambulatoriale.

Cuore: collaborazione tra le Cardiologie dell’Istituto Giannina Gaslini e di Asl3

Il progetto di collaborazione, ormai quasi decennale, dell’ASL 3 Genovese con l’Istituto Gaslini di Genova riguarda i pazienti cardiopatici congeniti adulti, GUCH – acronimo di Grown Up Congenital Heart – la cui prevalenza è in continuo aumento grazie all’innovazione di efficaci tecniche di correzione cardiochirurgica ed interventistica. Questi pazienti vengono operati per cardiopatia congenita complessa nei primi mesi-anni di vita e necessitano, quando dalle cure presso centri pediatrici passano all’assistenza cardiologica dell’adulto, di un appropriato trasferimento delle competenze assistenziali.



Nello specifico l’attività ambulatoriale viene svolta congiuntamente da personale del Dipartimento di Cardiologia dell’ASL 3 e da quello dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Istituto Gaslini. La rete ligure per i pazienti Guch si sostanzia anche attraverso attività Cardiochirurgica e Cardiologica intervenzionale svolta dai professionisti del Gaslini presso l’Istituto Ligure di Alta Specialità ICLAS di Rapallo.

Inoltre dal 2018 esiste una GUCH Unit interna al Gaslini in modo da poter seguire direttamente in Istituto sia in regime ambulatoriale che in regime di ricovero (inclusi interventi cardiochirurgici o cardiologici interventistici) pazienti GUCH particolarmente complessi sia per tipo di cardiopatia che per comorbidità associate (polimalformati, sindromici etc.).