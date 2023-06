IRCCS Regina Elena, Fabio Calabrò nuovo direttore dell’Oncologia medica 1 Prof. Fabio Calabrò Roma, 1 giugno 2023 – Fabio Calabrò è il direttore dell’Oncologia Medica 1 dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRCCS) appena nominato. Si è laureato e specializzato a Roma, ha ricoperto incarichi apicali presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, dove è stato direttore della Unità di Oncologia dei Tumori genito-urinari ed in precedenza Direttore del Day Hospital di Oncologia Medica. È stato Professore in Oncologia presso l’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro. Calabrò si occupa di programmi di ricerca e sviluppo, ed è Principal Investigator (PI) di molti studi clinici internazionali. È membro di società scientifiche come ESMO ed ASCO ed è autore di numerose pubblicazioni sulle più prestigiose riviste internazionali. “Accolgo al Regina Elena un eccellente professionista, oncologo esperto nei tumori genito-urinari – sottolinea Marina Cerimele, direttore generale degli IFO – A lui il nostro benvenuto e augurio di buon lavoro e massimi successi professionali”.

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 101 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...