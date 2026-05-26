IRCCS Casa Sollievo: Paolo Girotti è il nuovo direttore della Chirurgia Toracica

Dott. Paolo Girotti

San Giovanni Rotondo, 26 maggio 2026 – Il chirurgo milanese Paolo Girotti, classe 1980, è il nuovo direttore dell’Unità di Chirurgia Toracica dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG). Dopo diciotto anni di lavoro all’estero, durante i quali ha maturato esperienze in contesti accademici internazionali e acquisito tecniche chirurgiche innovative da figure di riferimento della medicina mondiale, il dott. Girotti ha scelto di tornare in Italia per dirigere l’Unità di Chirurgia Toracica dell’IRCCS Casa Sollievo.

“Ho scelto Casa Sollievo – ha spiegato il chirurgo – perché l’Ospedale di Padre Pio rappresenta da sempre un polo di attrazione medico-scientifico per tutto il Sud Italia. È una realtà ospedaliera completa, che offre tutte le specialità cliniche e professionalità di alto livello, ed è quindi un ambiente ideale per sviluppare una chirurgia d’eccellenza. Inoltre l’IRCCS dispone di un team di ricerca traslazionale sul tumore del polmone riconosciuto a livello nazionale e internazionale, con diversi progetti di ricerca sperimentale attivi per mettere a punto terapie sempre più innovative e migliorare la sopravvivenza nelle patologie oncologiche toraciche e polmonari. La scelta di San Giovanni Rotondo nasce anche dalla prospettiva di integrare ricerca clinica e ricerca di base, pilastro fondamentale per lo sviluppo di una chirurgia veramente moderna”.

“Io e la mia famiglia siamo stati accolti con grande calore da tutta la comunità ospedaliera – ha aggiunto il dottor Girotti – e fin da subito, insieme ai colleghi e alle direzioni, abbiamo avviato un importante progetto di sviluppo e rinnovamento della chirurgia toracica. Grazie alla multidisciplinarietà che Casa Sollievo può offrire, abbiamo già eseguito, tra gli altri, tre interventi di elevatissima difficoltà tecnica: la prima operazione complessa sul polmone eseguita con il robot Da Vinci Xi; la sostituzione con protesi di un voluminoso tumore della parete toracica, con asportazione dello sterno e di dieci costole; un intervento innovativo che ha previsto l’asportazione simultanea di tutto l’esofago con ricostruzione della via digestiva mediante utilizzo dello stomaco del paziente in tecnica ibrida”.