Ipertensione resistente ai farmaci, prima ablazione con radiofrequenze a Busto Arsizio

Busto Arsizio, 11 giugno 2025 – Eseguita ieri nel reparto di Cardiologia dell’ospedale di Busto Arsizio la procedura di ablazione delle arterie renali per ipertensione arteriosa di difficile controllo, con l’innovativo sistema Symplicity Spyral™.

Si tratta di un sistema di denervazione renale impiegato per ridurre la pressione arteriosa. L’approccio è decisamente innovativo: utilizza energia a radiofrequenza (RF) per targhettizzare e interrompere la trasmissione simpatica iperattiva tra i reni e il cervello, che può contribuire all’ipertensione.

L’utilizzo del sistema Symplicity Spyral™ consente anche di ridurre i tempi di trattamento e procedura, offrendo un modello di ablazione circonferenziale lungo la lunghezza dell’arteria renale migliorandone la facilità d’uso.

“Il reparto di Cardiologia di Busto Arsizio è stato il primo nella provincia di Varese a utilizzare questo innovativo sistema”, spiega con orgoglio il dott. Fabio Barlocco, Direttore dell’U.O. di Cardiologia di Busto Arsizio e Gallarate.

“Ciò testimonia il nostro impegno costante a garantire le migliori cure, sfruttando tecnologie all’avanguardia, in grado di migliorare la salute dei nostri pazienti che, nonostante assumano con costanza una terapia farmacologica, non riescono a raggiungere valori pressori ideali. Questo sistema si pone anche come una importante alternativa per gli utenti che dispongono di chance terapeutiche limitate, magari a causa di intolleranze a farmaci antipertensivi”, conclude Barlocco.