Iperplasia prostatica benigna, chirurgia laser all’ospedale di Gallarate

Gallarate, 17 settembre 2025 – I primi due interventi di enucleazione prostatica con il laser sono stati eseguiti ieri mattina dall’équipe guidata dal dott. Saredi: 90 minuti a intervento chirurgico, a due pazienti settantenni.

Il primo si è svolto in anestesia generale, il secondo in spinale. “Diamo la possibilità di scegliere tra diverse strategie anestesiologiche – spiega il dott. Emanuele Bossi, responsabile della struttura di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Gallarate – Il secondo intervento, per esempio, è stato effettuato in anestesia loco-regionale, conosciuta come anestesia spinale”.

In entrambi i casi, la gestione del post-operatorio è estremamente confortevole. “Le dimissioni a domicilio avvengono nelle 48 ore successive all’intervento e la normale ripresa delle attività quotidiane entro un paio di settimane”, conclude il dott. Giovanni Saredi, Direttore di S.C. di Urologia del P.O. di Saronno.