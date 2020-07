Intesa tra Istituto Tumori Pascale e Cittadinanzattiva: parte il Camper della prevenzione oncologica in Campania

Roma, 17 luglio 2020 – Parte la collaborazione fra Cittadinanzattiva Campania, Cittadinanzattiva nazionale e l’Istituto Nazionale Tumori “Pascale” di Napoli che prevede una serie di attività volte a informare e tutelare i cittadini, in particolare in ambito oncologico, e che si consoliderà nei prossimi mesi con la firma di un Protocollo congiunto.

“Con il coinvolgimento dei 36 sportelli di Cittadinanzattiva Campania, nell’ambito di questa collaborazione con il Pascale, abbiamo l’ambizioso obiettivo di accrescere l’informazione e la consapevolezza dei cittadini sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce in ambito oncologico”, dichiara Lorenzo Latella, segretario regionale di Cittadinanzattiva Campania.

“La prima di queste attività è finalizzata a sostenere l’importantissima iniziativa messa in campo dal Pascale che con il Camper della prevenzione girerà lungo le spiagge e i luoghi di villeggiatura campani per effettuare visite gratuite per la prevenzione del melanoma. Si parte questo fine settimana da Battipaglia, Agropoli, Capaccio-Paestum e tra 15 giorni il camper arriverà a Cicerale, Vallo della Lucania e Palinuro”, prosegue Latella.

“Da anni promuoviamo campagne di informazione e tutela sul tema della diagnosi precoce e delle vaccinazioni, perché i cittadini possano fare la loro parte con consapevolezza sul tema della prevenzione sanitaria e, nello stesso tempo, accedere in maniera semplice e sicura a tutte le attività che il servizio sanitario mette a disposizione per la prevenzione in ambito oncologico – dichiara Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva – Questa iniziativa del Pascale è un ottimo esempio di quello che il servizio sanitario può fare per arrivare ai cittadini in maniera immediata e puntuale”.

“Sono felice – dice il direttore scientifico del Pascale, Gerardo Botti – che la dimensione di questa iniziativa assuma i caratteri di una consapevolezza crescente nei cittadini sulla importanza della diagnosi precoce, sfida portante alla lotta contro il cancro”.

“Ringraziamo Cittadinanzattiva – aggiunge il direttore generale dell’Istituto dei Tumori di Napoli, Attilio Bianchi – nella persona del Segretario Generale Gaudioso e regionale Latella per aver condiviso questa iniziativa che rappresenta la prima tappa di un percorso che siamo fieri ed orgogliosi di intraprendere insieme”.