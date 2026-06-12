Intervento live di rettopessi laparoscopica: l’AOU di Ferrara conquista il palcoscenico internazionale

Un intervento per il prolasso rettale eseguito all’ospedale di Cona è stato trasmesso in streaming e discusso in tempo reale con specialisti collegati da tutto il mondo durante il “Milan Colorectal Congress 2026”

Ferrara, 12 giugno 2026 – L’Unità Operativa di Chirurgia Laparoscopica delle Patologie Maligne e Benigne Gastroenterologiche dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, diretta dal prof. Gabriele Anania, è stata protagonista il 28 maggio 2026 della quarta edizione del Milan Colorectal Congress, congresso internazionale dedicato alla chirurgia colorettale svoltosi a Milano presso l’ospedale Humanitas dal 27 al 29 maggio. In occasione dell’evento, un delicato intervento di rettopessi laparoscopica per prolasso rettale eseguito all’ospedale di Cona dalla dott.ssa Simona Ascanelli è stato trasmesso in diretta streaming e messo a confronto con un analogo intervento effettuato dal prof. Pierpaolo Sileri dell’ospedale San Raffaele di Milano.

L’intervento è stato seguito in tempo reale dai partecipanti presenti al centro congressi e da numerosi specialisti collegati online da diversi Paesi, fino a Shanghai. L’iniziativa aveva l’obiettivo di confrontare approcci differenti per il trattamento del prolasso rettale, valutando l’impatto delle tecniche mininvasive eseguite in laparoscopia e mediante chirurgia robotica.

Il Milan Colorectal Congress rappresenta uno degli appuntamenti internazionali di riferimento per i professionisti che si occupano di chirurgia colorettale. Nell’ambito della sessione dedicata alle “Live Surgeries” l’intervento eseguito a Ferrara è stato presentato accanto a quello realizzato dal centro milanese, consentendo un confronto diretto tra le due procedure.

La riuscita della trasmissione in diretta è stata resa possibile dal lavoro congiunto dell’intera équipe della Chirurgia laparoscopica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. Oltre alla dott.ssa Ascanelli, hanno contribuito all’attività i professionisti Giuseppe Resta, Serafino Marino, Alessandro De Troia, Sabrina Pedon, Alberto Campagnaro e Francesco Rimi, insieme al personale sanitario della sala operatoria e ai professionisti dell’Ingegneria Clinica che hanno garantito il collegamento streaming tra Cona e il congresso internazionale.

L’attività presentata a Milano si inserisce in un percorso consolidato di sviluppo della chirurgia mini-invasiva e del trattamento delle patologie del pavimento pelvico all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. In questo ambito, la dott.ssa Ascanelli opera da anni sia sul piano clinico sia in quello scientifico e formativo.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda il ruolo formativo svolto dal centro ferrarese. Dal 2022, infatti, Ferrara è uno dei tre centri formativi nazionali della Scuola di riferimento nazionale della Società Italiana di Chirurgia (SIC) per la Proctologia e le Patologie del Pavimento Pelvico, rete che ha il compito di promuovere la formazione specialistica e l’aggiornamento professionale in questo settore chirurgico.