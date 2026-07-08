Intervento ibrido mininvasivo salva paziente da grave sindrome della vena cava superiore

Palermo, 8 luglio 2026 – Il Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo conferma il suo ruolo di struttura specializzata per la gestione dei casi clinici ad alta complessità.

Presso il Centro di Riferimento Regionale per l’estrazione degli elettrocateteri, diretto dal dott. Salvatore Torre e afferente all’Unità Operativa di Cardiochirurgia guidata dalla prof.ssa Linda Pisano, un’équipe multidisciplinare composta da cardiochirurghi, chirurghi vascolari, elettrofisiologi e cardio-anestesisti ha trattato con successo, mediante una procedura ibrida completamente mininvasiva, un paziente affetto da una grave sindrome della vena cava superiore.

Il paziente, portatore di un dispositivo di resincronizzazione cardiaca, da alcuni mesi presentava un importante rigonfiamento del volto, del collo e della parte superiore del tronco, accompagnato da sintomi fortemente invalidanti.

Dopo un articolato percorso diagnostico in diverse strutture ospedaliere siciliane, il prof. Antonio Carroccio e la dott.ssa Carola Buscemi, dell’Unità Operativa di Medicina Interna dell’Azienda ospedaliera “Villa Sofia Cervello” di Palermo, hanno diagnosticato una Sindrome della vena cava superiore.

Da sin: Salvo Torre, Linda Pisano, Felice Pecoraro, Ettore Dinoto

In estrema sintesi, la patologia era causata dalla fibrosi sviluppatasi nel tempo attorno ai vecchi elettrocateteri del dispositivo cardiaco, che aveva determinato un severo restringimento, fino alla quasi completa occlusione, delle principali vene deputate al ritorno del sangue dalla testa e dagli arti superiori al cuore. Il paziente è stato quindi preso in carico dalla Cardiochirurgia dell’Azienda ospedaliera universitaria e dal Centro di Riferimento Regionale per l’estrazione degli elettrocateteri.

L’intervento, eseguito e completato in un’unica seduta operatoria, ha richiesto il coinvolgimento di diverse professionalità altamente specialistiche. Nella prima fase il dott. Torre ha proceduto all’estrazione degli elettrocateteri responsabili dell’ostruzione. Successivamente, il team di Chirurgia Vascolare diretto dal prof. Felice Pecoraro, con il prof. Ettore Dinoto ha effettuato la ricanalizzazione delle gravi stenosi venose mediante angioplastica e il posizionamento di stent vascolari, ristabilendo in modo definitivo il normale flusso sanguigno e risolvendo l’ostruzione.

L’intervento è stato eseguito in anestesia generale dal team di Cardioanestesia diretto dalla prof.ssa Cesira Palmeri, con le dottoresse Paola Graviano e Maria Rosaria Re. Grazie all’approccio mininvasivo, il paziente ha evitato un intervento cardiochirurgico a cuore aperto, con un rapido miglioramento della sintomatologia e un decorso post-operatorio estremamente favorevole. È stato dimesso in ottime condizioni di salute pochi giorni dopo la procedura.

“Questo intervento – afferma la Direttrice Generale dell’AOUP Maria Grazia Furnari – rappresenta un esempio concreto di come il Policlinico sia in grado di affrontare con successo anche i casi più complessi grazie alla collaborazione tra équipe multidisciplinari e all’elevato livello di competenze presenti nella nostra Azienda, confermando la sua classificazione di DEA di secondo livello. Investire in professionalità, innovazione tecnologica e organizzazione significa offrire ai cittadini cure sempre più efficaci, sicure e meno invasive, consolidando il ruolo del Policlinico come punto di riferimento regionale per l’alta specialità”.