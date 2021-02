Insufficienza mitralica, protesi innovativa trans-catetere “Tendyne”. Ottimi i risultati procedurali dopo un anno Dal 2007 Pisa è ai primi posti, a livello italiano ed europeo, per l’interventistica strutturale cardiaca transcatetere Pisa, 5 febbraio 2021 – È trascorso un anno senza complicanze per tutti i pazienti sottoposti a Pisa, in Aou pisana, a impianto di valvola biologica mitralica tramite un’innovativa tecnica mini-invasiva basata sull’utilizzo di speciali cateteri, introdotti nel cuore senza fermare il battito cardiaco. Prof. Andrea Colli Si tratta di pazienti affetti da grave insufficienza mitralica ad altissimo rischio chirurgico a cui è stata impiantata la protesi biologica “Tendyne” grazie alla collaborazione delle èquipe di Emodinamica, Cardiochirurgia e Anestesia e rianimazione cardio-toracovascolare dirette rispettivamente dalla prof.ssa Sonia Petronio, dal prof. Andrea Colli e dal dott. Fabio Guarracino. Prof.ssa Sonia Petronio Dal 2007 Pisa è ai primi posti, a livello italiano ed europeo, per l’interventistica strutturale cardiaca transcatetere, ossia gli interventi di correzione dei vizi valvolari cardiaci utilizzando protesi e altri strumenti impiantati tramite speciali cateteri senza dover fermare il cuore. E, da novembre 2018 a novembre 2019, l’Aou pisana è stata l’unico ospedale italiano, insieme al San Raffaele di Milano, a essere coinvolto nello studio clinico sulla valvola “Tendyne” prima della sua immissione in commercio. Dott. Fabio Guarracino Dopodiché, nel luglio scorso, la prof.ssa Petronio e il prof. Colli, con le rispettive equipe e con il supporto fondamentale dell’Anestesia e rianimazione cardio-toracovascolare, sono stati i primi in Italia a impiantarla dopo l’ottenimento del marchio CE. I risultati procedurali a distanza di un anno, come detto, sono stati ottimi, sia dal punto di vista clinico sia dei parametri funzionali delle protesi, senza mortalità perioperatoria e con correzione completa del vizio valvolare per cui verranno presentati al congresso europeo di Cardiologia interventistica “EuroPCR 2021” nel prossimo maggio.

