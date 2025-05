Innovazione italiana a San Diego: la scleroterapia emorroidaria sblocca la radioterapia per il cancro alla prostata

Dott. Giorgio Gasloli

Busto Arsizio, 26 maggio 2025 – Presentato a San Diego, in occasione del convegno dell’American Society of Colon and Rectal Surgeons (ASCRS), l’abstract “Sclerotherapy treatment for rectal bleeding in a patient undergoing radiotherapy for prostatic cancer” – (Trattamento scleroterapico per sanguinamento rettale in un paziente sottoposto a radioterapia per cancro alla prostata ndr).

“Il lavoro – spiega il dott. Giorgio Gasloli – illustra il caso clinico di un paziente oncologico con cancro prostatico ad alto rischio, candidato a radioterapia in terapia anticoagulante, che non poteva iniziare la cura a causa di un sanguinamento rettale da un prolasso mucoemorroidario. Abbiamo deciso di sottoporre il paziente a scleroterapia emorroidaria con risoluzione del sanguinamento e, quindi, successivo inizio in breve tempo della radioterapia”.

Hanno collaborato alla stesura dell’abstract il Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, dott. Ildo Scandroglio, il dott. Roberto Casieri e il dott. Francesco Maria Carrano, Assistant Professor presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Medicina Traslazionale e Psicologia, Ospedale Sant’Andrea, Università la Sapienza, Roma.

Quali sono i vantaggi? La scleroterapia ha permesso una immediata interruzione del sanguinamento, senza sottoporre il paziente a un intervento chirurgico tradizionale invasivo il cui decorso avrebbe ancora di più ritardato l’inizio della radioterapia. Inoltre, non è stato necessario interrompere il trattamento anticoagulante del paziente per effettuare la procedura; il procedimento, non doloroso, è di facile effettuazione e non ha portato effetti collaterali importanti.

Oltre a ciò va sottolineato che la procedura è molto interessante per i proctologi americani visto che il Polidiocanolo (il farmaco iniettato in sede emorroidaria) non è approvato da FDA (Food and Drug Administration) quindi non è ancora utilizzato negli Stati Uniti.

Infine, nel caso in cui il paziente dovesse riprendere a sanguinare si potrebbe, in tempi molto brevi, ripetere la procedura senza ritardare le sedute di radioterapia.

“Abbiamo iniziato ad effettuare la scleroterapia nell’ambito delle cure del Servizio Sanitario Nazionale dall’estate scorsa e, da allora ad oggi, sono stati trattati più di 40 pazienti con risultati incoraggianti”, conclude il dott. Glasloli.