Innovazione e sinergie per l’Area Critica, meeting dell’AAROI-EMAC a Roma

Roma, 8 aprile 2025 – Torna SaQuRe, il Meeting annuale dell’AAROI-EMAC, che si terrà dal 9 all’11 aprile 2025 al Crowne Plaza di Roma con oltre 300 Specialisti e Specializzandi in Anestesia e Rianimazione e in Medicina d’Emergenza-Urgenza. Un’occasione di aggiornamento e confronto, aperta anche agli Infermieri di Area Critica, per discutere delle più recenti innovazioni e delle sfide nell’ambito della sicurezza e della qualità delle cure.

L’edizione 2025, la sesta, sarà dedicata a un tema di grande rilevanza: “Innovazioni e Sinergie in Area Critica: i Professionisti, le tecnologie, i farmaci, l’organizzazione delle procedure. Updates in Anestesia, Rianimazione, Terapia del Dolore, Medicina di Emergenza-Urgenza”.

Un focus su innovazione e organizzazione, con l’obiettivo di individuare le migliori strategie per ottimizzare le risorse umane e tecnologiche nei settori chiave del Servizio Sanitario Nazionale.

Uno degli aspetti distintivi del Meeting SaQuRe 2025 sarà l’interlocuzione diretta con il mondo politico e istituzionale. Anche quest’anno, infatti, sono stati invitati Esponenti Politici e Rappresentanti delle Istituzioni per un confronto sulle principali criticità del SSN e sulla sua sostenibilità. Verranno inoltre affrontati temi di primo piano come la violenza contro gli operatori sanitari, di cui si parlerà in una tavola rotonda nel corso della Sessione Istituzionale di mercoledì 9 Aprile.

Il Meeting SaQuRe è un appuntamento importante per affrontare ad ampio raggio il grande tema della sostenibilità e dell’appropriatezza del sistema sanitario sotto il profilo organizzativo, in una costante evoluzione della complessità clinica dei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura, che richiede un rinnovato approccio multidisciplinare e multiprofessionale.

Nel corso dell’evento verranno approfondite in particolare, con rispettivi focus:

la Gestione dell’Emergenza-Urgenza PreOspedaliera: dalla strada al pronto soccorso, il ruolo dell’elisoccorso, e la protezione civile nelle maxiemergenze;

la Sicurezza nei Blocchi Operatori, in Terapia Intensiva, e nei Pronto Soccorso: la gestione del dolore e l’implementazione della qualità delle cure;

la Bioetica e la Donazione d’Organi: etica e fine vita, trapianti e percorsi di donazione;

l’Innovazione e la Formazione Continua: il ruolo della simulazione nella formazione specialistica per la gestione degli eventi critici.

Alla Simulazione Medica Avanzata ad alta fedeltà saranno dedicati 11 Workshop che si terranno venerdì 11 Aprile.

L’incontro sarà inoltre un’occasione per affrontare tematiche centrali come il benessere lavorativo, le tutele assicurative e le normative contrattuali, con l’obiettivo di migliorare le condizioni dei professionisti e, di conseguenza, l’efficacia e l’efficienza del sistema sanitario.