Innovazione cutanea: come luci e laser stanno cambiando la medicina della pelle

Dalla correzione degli inestetismi al trattamento delle cicatrici patologiche, luci e laser medicali rappresentano oggi uno degli strumenti più avanzati per la cura della pelle. Ma non tutte le luci e i laser sono uguali e, soprattutto, non tutti i trattamenti sono adatti a ogni pelle. Diagnosi corretta e personalizzazione sono le condizioni indispensabili per ottenere risultati sicuri ed efficaci

Roma, 17 marzo 2026 – La pelle racconta molto dello stato di salute, dell’età e dello stile di vita di una persona. Alterazioni visibili o funzionali possono inoltre incidere sull’autostima, sulle relazioni sociali e riflettersi sul benessere complessivo. È in questo scenario che l’innovazione tecnologica assume un valore non solo estetico ma anche clinico. Dal trattamento delle discromie e irregolarità della texture cutanea al rimodellamento delle cicatrici che limitano i movimenti e causano dolore con un impatto significativo sulla qualità della vita: luci e laser medicali stanno trasformando la medicina moderna. Tecnologie sempre più precise e personalizzabili, capaci di intervenire dalla superficie agli strati più profondi della cute, che però richiedono competenze specifiche e un rigoroso approccio alla sicurezza.

“Luci e laser medicali non sono una soluzione standard: sono strumenti complessi, che richiedono conoscenza della fisiologia cutanea, dei meccanismi di interazione luce-tessuto e dei possibili rischi, per garantire trattamenti efficaci e sicuri – afferma la prof.ssa Stefania Guida, Professore Associato di Dermatologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e membro del Direttivo SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse – per questo è fondamentale rivolgersi sempre a personale che possieda una formazione specifica su luci e laser medicali, in grado di selezionare la tecnologia più appropriata e gestire eventuali complicanze. Parlare genericamente di ‘fare il laser’ è fuorviante: esistono tecnologie diverse, con indicazioni differenti”.

Non solo estetica: quando luci e laser medicali sono terapia

Ridurre luci e laser medicali a trattamenti puramente estetici è un errore. In ambito dermatologico, ad esempio, vengono utilizzati per il trattamento di cicatrici atrofiche, ipertrofiche e cheloidee, discromie, neoformazioni cutanee benigne (es verruche, condilomi, etc), lesioni vascolari, fotodanneggiamento, ma anche a supporto della terapia in corso di patologie infiammatorie croniche selezionate come ad esempio acne, rosacea, idrosadenite suppurativa, in alcune condizioni precancerose superficiali, nonché alternative terapeutiche in condizioni di onicomicosi, ad esempio.

“Per ottenere un risultato ottimale – sottolinea la prof.ssa Guida – è indispensabile una valutazione medica accurata. Un trattamento improprio può causare effetti indesiderati, dalle iperpigmentazioni post-infiammatorie fino a vere e proprie cicatrici o ricomparsa della lesione trattata per improprio inquadramento diagnostico prima del trattamento”.

Il ruolo imprescindibile della diagnosi dermatologica prima del trattamento

“La diagnosi è sempre il primo passo perché lesioni cutanee che possono apparire come semplici ‘macchie’ o piccole ‘escrescenze’ possono avere origini molto diverse tra loro e non tutte sono trattabili con luci e laser medicali” spiega la prof.ssa Guida.

La valutazione dermatologica si basa su un approccio clinico e dermoscopico e, in casi selezionati, può essere supportata da tecniche di diagnostica non invasiva avanzata, come la microscopia laser confocale o la tomografia a coerenza ottica. Questi approcci consentono di distinguere le condizioni benigne da quelle che richiedono ulteriori approfondimenti diagnostici (es. esame istologico in casi selezionati) e di orientare la scelta del trattamento più appropriato. Un corretto inquadramento diagnostico rappresenta quindi il punto di partenza per definire un percorso terapeutico sicuro, appropriato e personalizzato per ogni paziente.

Valutazione dei risultati e follow-up: il ruolo delle tecnologie di imaging

Accanto all’evoluzione delle tecnologie laser si sono sviluppati anche strumenti sempre più avanzati per documentare e monitorare i risultati dei trattamenti nel tempo. Il medico può avvalersi di sistemi come fotografia digitale standardizzata, imaging tridimensionale (3D), analisi multispettrale della pelle e altre metodiche di imaging cutaneo che permettono di valutare in modo oggettivo cambiamenti della pigmentazione, della vascolarizzazione e della texture cutanea. Questi strumenti consentono non solo di selezionare meglio i pazienti idonei a certi tipi di trattamenti ma anche di seguire con precisione l’evoluzione clinica del paziente durante il percorso terapeutico, e di ottimizzare progressivamente i protocolli di trattamento.

Tecnologie sempre più selettive, sicurezza e appropriatezza clinica le parole chiave

I trattamenti con luci e laser medicali non sono procedure “standard” ma “atti medici”, ricorda la prof.ssa Guida: “Sono elementi imprescindibili: la diagnosi prima del trattamento, comprendere le aspettative del paziente, la scelta appropriata della tecnologia, la parametrizzazione personalizzata, la gestione delle terapie pre- e post-trattamento e il follow-up degli esiti”.

Innovazione sì, dunque, ma sempre con sicurezza e appropriatezza come principi cardine. “Luci e laser medicali – prosegue l’esperta – rappresentano oggi una risorsa straordinaria per migliorare l’aspetto della pelle, la funzionalità e il benessere dei pazienti, a condizione che siano utilizzati sotto la guida di un medico con formazione specifica, per massimizzare i risultati e ridurre al minimo i rischi”.

Come ricorda la prof.ssa Guida, “le complicanze, se luci e laser medicali sono usati correttamente, sono rare e gestibili. Il vero fattore di rischio non è la tecnologia, ma l’utilizzo da parte di personale non adeguatamente formato. Per tale motivo SIDeMaST si impegna a promuovere la formazione specifica in ambito di diagnosi dermatologica accurata pre-trattamento e gestione di luci e laserterapia”.