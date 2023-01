INGV, Paolo Papale nominato Fellow dell’International Union of Geodesy and Geophysics

Prof. Paolo Papale

Roma, 18 gennaio 2023 – Paolo Papale, Dirigente di Ricerca dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è stato nominato Membro Onorario (Fellow) dell’International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG).

Fondata nel 1919, la IUGG è la confederazione internazionale leader a livello mondiale che riunisce sotto un’unica egida otto grandi società scientifiche operanti in campo geofisico.

Il riconoscimento è stato conferito a Paolo Papale “per le ricerche innovative e di alto livello nel campo della modellazione geochimica, della vulcanologia e della valutazione dei rischi vulcanici, cui si accompagnano importanti ricadute sociali”.

Laureato in Scienze Geologiche all’Università di Pisa, Paolo Papale ha guidato numerosi progetti nazionali e della Comunità Europea nei campi della vulcanologia e della pericolosità vulcanica. Ha diretto il Dipartimento Vulcani dell’INGV, è stato Presidente di Divisione e membro del Consiglio Scientifico dell’European Geosciences Union, ed è membro del Consiglio Direttivo e Vice-Presidente dell’Academia Europaea nella quale riveste il ruolo di Chair della Classe di Scienze Esatte.

La presentazione della Fellowship si terrà a Berlino il prossimo 19 luglio 2023 durante la Cerimonia di chiusura della ventottesima Assemblea Generale dello IUGG.

*******

INGV, Paolo Papale nominated Fellow of the International Union of Geodesy and Geophysics

Rome, January 18, 2023 – Paolo Papale, Research Director of the National Institute of Geophysics and Volcanology (INGV), has been nominated Honorary Member (Fellow) of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG).

Founded in 1919, the IUGG is the world’s leading international confederation that brings together eight major scientific societies operating in the geophysical field.

The award was given to Paolo Papale “for ground-breaking and highly considered research in geochemical modelling, volcanology and volcanic risk assessment, with significant societal impact”.

Paolo Papale graduated in Geological Sciences at the University of Pisa. He coordinated several national and European projects in volcanology and volcanic hazards. He has been Director of the Volcanoes Division of INGV; Division President and member of the Scientific Council of the European Geosciences Union; and he is member of the Board of Trustees and Vice-President of the Academia Europaea where he chairs the Class of Exact Sciences.

The presentation of the Fellowship will be held in Berlin on 19 July 2023 during the Closing Ceremony of the 28th IUGG General Assembly.