Infezioni nei pazienti immunodepressi, esperti internazionali si confrontano a Napoli

Prof. Ivan Gentile

Napoli, 26 giugno 2026 – Infezioni nei pazienti immunodepressi, nuove tecnologie diagnostiche, terapie contro i patogeni multiresistenti e il ruolo della prevenzione saranno al centro della prima edizione di “iCube – Infezioni nei pazienti immunodepressi: approccio integrato laboratorio e clinica”, in programma lunedì 6 e martedì 7 luglio 2026 nell’Aula Magna del Centro Congressi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in via Partenope. Responsabile scientifico dell’iniziativa è Ivan Gentile, professore ordinario di Malattie Infettive dell’Università Federico II – Direttore UOC di Malattie Infettive AOU Federico II.

Il congresso riunirà a Napoli una platea di clinici infettivologi, medici di laboratorio e professionisti della prevenzione, insieme ad alcuni dei principali esperti italiani e internazionali del settore. L’obiettivo è favorire un confronto multidisciplinare sulla gestione dei pazienti immunodepressi, il cui numero è in aumento per effetto dell’invecchiamento della popolazione, delle patologie croniche e della crescente diffusione di terapie innovative e immunomodulanti.

“L’aumento delle condizioni di immunodepressione rende necessario un approccio sempre più integrato tra laboratorio e clinica – spiega Ivan Gentile – Con iCube vogliamo mettere intorno allo stesso tavolo autorevoli esperti italiani e internazionali, discutere le più recenti evidenze scientifiche e provare a tradurle in percorsi assistenziali concreti per i pazienti”.

I lavori si apriranno lunedì 6 luglio alle ore 11.00 con una lettura magistrale di Massimo Andreoni sulle caratteristiche cliniche delle infezioni nell’immunodepresso e sulle prospettive future. La prima giornata sarà dedicata a diagnostica rapida, batteriemie, infezioni virali respiratorie e profilassi delle infezioni batteriche e fungine in ematologia. Parteciperanno, tra gli altri, gli esperti internazionali David van Duin di Chapel Hill (USA), Alex Soriano di Barcellona, Jesús Rodríguez-Baño di Siviglia, David Paterson di Singapore e Patricia Muñoz di Madrid.

La seconda giornata, martedì 7 luglio, si aprirà alle ore 9.00 con una sessione dedicata al ruolo dei vaccini e degli anticorpi monoclonali nei pazienti immunodepressi. Il programma comprende approfondimenti sulla vaccinazione contro influenza, SARS-CoV-2, Virus Respiratorio Sinciziale (RSV), Herpes zoster e pneumococco. “La prevenzione vaccinale produce benefici per il singolo paziente e per il sistema sanitario – aggiunge Gentile – Riduce il rischio di malattia, di ricovero e di mortalità e contribuisce a contenere il carico assistenziale ed economico. Il vaccino deve essere considerato un investimento nella salute”.

Cristina Mussini, Presidente SIMIT e Professore Ordinario di Malattie Infettive presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, afferma: “Il congresso sarà un’occasione per approfondire i temi emergenti e più scottanti nelle malattie infettive. Dallo scambio con speaker di elevato profilo, anche internazionale, possono arrivare indicazioni utili per affrontare scenari clinici in rapida evoluzione e trasferire nella pratica assistenziale le acquisizioni più recenti della ricerca”.

Marco Falcone, Ordinario di Malattie Infettive all’Università di Pisa e Direttore della U.O. di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa, sottolinea: “L’antibiotico-resistenza rappresenta una delle principali sfide per la medicina contemporanea e assume un rilievo ancora maggiore nei pazienti immunodepressi, più esposti al rischio di infezioni gravi e difficili da trattare. Occasioni come iCube sono fondamentali per fare il punto sulle nuove opzioni terapeutiche e sull’impiego appropriato degli antibiotici, favorendo il confronto tra specialisti e la condivisione di strategie capaci di migliorare gli esiti clinici e contenere la diffusione delle resistenze”.