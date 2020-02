Infezione da virus HIV e HCV, test rapidi e gratuiti all’ospedale San Raffaele di Milano

Milano 6 febbraio 2020 – A partire da venerdì 7 febbraio 2020, con cadenza mensile, sarà possibile eseguire gratuitamente Easy Test, i test rapidi per l’individuazione di anticorpi specifici contro i virus HIV e HCV, promossi dall’IRCCS Ospedale San Raffaele.

I test, effettuati da operatori sanitari, sono totalmente gratuiti e anonimi e danno il risultato in pochi minuti. Un medico sarà a disposizione per eventuali dubbi o domande. È possibile eseguire i test presso il punto prelievo Ospedale San Raffaele, in via Spallanzani 15, presso nove diverse sedi del Centro Diagnostico Italiano – a Milano in via Saint Bon 20, a Legnano, Corsico, Cernusco sul Naviglio, Rho, Pavia, Corteolona, Varese e Uboldo – e presso il punto prelievo ATS Milano – Città Metropolitana, in viale Jenner 44.

I numeri dell’HIV in Italia

Da 10 anni Easy Test è un appuntamento mensile che ha l’obiettivo di prevenire la trasmissione del virus HIV e del virus dell’epatite C sul territorio. Nel 2018 solo in Italia, secondo i dati dell’Istituto Superiore della Sanità, sono state riportate 2847 nuove diagnosi di infezione da HIV, pari a 4,7 nuovi casi per 100.000 residenti.

I dati mostrano una leggera diminuzione rispetto al 2017, ma purtroppo continua ad aumentare la quota di persone (57% nel 2018) che scoprono di essere sieropositive molti anni dopo essersi infettate, avendo quindi già compromesso il sistema immunitario e avendo probabilmente già contagiato eventuali partner.

Perché fare il test

Se fino a un paio di decenni fa contrarre l’HIV era considerato una condanna, oggi il virus fa meno paura ma è necessario diagnosticarlo precocemente. Grazie all’efficacia dei farmaci disponibili è infatti possibile bloccare la replicazione del virus e evitare l’insorgenza dell’AIDS in oltre il 90% dei casi. Oltretutto essere a viremia negativa significa non trasmettere il virus ad altri: questo è il messaggio della campagna universale U=U (undetectable = untransmittable) che vede uniti nella sfida ricercatori e associazioni dei pazienti in tutto il mondo.

Che cos’è EASY TEST

Easy test è un test per l’individuazione degli anticorpi HIV e HCV ed è molto rapido: può essere eseguito su un campione di saliva o di sangue, prelevato con un pungidito. Un medico è a disposizione per eventuali dubbi o domande.