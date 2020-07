Infermiere di famiglia, Ddl in discussione al Senato. Soddisfazione di AIL per l’attenzione alla domiciliarità

Roma, 8 luglio 2020 – L’AIL Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, ha partecipato all’audizione informale nell’ambito dell’esame dei Disegni di Legge al Senato n.1346 e n.1751, riguardanti l’introduzione della figura dell’infermiere di famiglia e di comunità e le disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare.

Le Cure Domiciliari consentono ai pazienti di essere seguiti nella propria casa. Questo garantisce la vicinanza dei familiari e una qualità della vita nettamente migliore. I pazienti vengono assistiti da équipe multi-professionali (medici, infermieri professionali, assistenti sociali, psicologi e volontari) presso il proprio domicilio, mantenendo un costante collegamento con l’ospedale durante le varie fasi della malattia.

Le Cure Domiciliari hanno permesso, fra l’altro, di anticipare le dimissioni di pazienti che hanno eseguito una chemioterapia intensiva, per fare trascorrere loro, a domicilio, il periodo più critico del rischio di infezioni ed emorragie o per proseguire le terapie iniziate nel reparto di degenza.

AIL offre un servizio di Cure Domiciliari attraverso le sue sezioni provinciali; attualmente i servizi di cura domiciliare attivati sono 42 con 2.389 pazienti seguiti ogni anno, di cui 1.947 adulti e 442 bambini, e 47.493 accessi effettuati, di cui 35.602 destinati agli adulti e 11.891 ai bambini.

AIL trova quindi positiva l’attenzione espressa nei DDL all’ambiente familiare e sociale come luogo di promozione della salute e la permanenza del paziente nel proprio ambiente; ritiene tuttavia che considerare l’assistenza domiciliare come alternativa al ricovero, e non integrata a esso, per i pazienti ematologici non sia la forma più efficace, come mostra l’esperienza pluriennale maturata negli anni da AIL in assistenza domiciliare.

AIL sottolinea inoltre che nei DDL dovrebbe essere richiamato, quale modello ispiratore, quello del Chronic Care Model, che vede ospedale e territorio integrati e non alternativi tra loro, così come peraltro previsto in diversi atti di programmazione nazionale, affinché i diversi professionisti e servizi lavorino sempre meglio e di più insieme.

È fondamentale definire come gli infermieri di famiglia interagiranno con e nei servizi esistenti nelle singole realtà regionali (es. Medici di Famiglia, Distretti, UCCP/AFT, Case della salute, etc.), dato che agiranno su alcuni aspetti di debolezza dell’assistenza territoriale, emersi con forza in questo periodo di emergenza sanitaria, e bisogni emergenti della popolazione e delle comunità, così come il contributo che possono offrire e ricevere dalle organizzazioni del terzo settore.

Per questo AIL ritiene utile sottolineare che questa figura professionale di nuova istituzione debba essere ben integrata e valorizzata all’interno di un ripensamento generale dell’assistenza territoriale, così come previsto dal Patto per la salute 2019-2021.

Quindi AIL suggerisce che: