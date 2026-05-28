Infarto e ictus, i fumatori rischiano fino a 4 volte di più: l’appello degli esperti in vista della Giornata senza Tabacco

I cardiologi lanciano l’allarme: anche una sola sigaretta al giorno danneggia le arterie. Smettere di fumare riduce del 50% il rischio cardiovascolare già dopo un anno

Roma, 28 maggio 2026 – Il fumo di tabacco si conferma il principale fattore di rischio cardiovascolare modificabile a livello globale. In vista della Giornata Mondiale senza Tabacco, che si svolgerà il 31 maggio, la Fondazione per il Tuo cuore dei cardiologi ospedalieri ANMCO lancia un appello sull’urgenza di contrastare il tabagismo per proteggere la salute del cuore. Secondo gli ultimi dati epidemiologici, i fumatori hanno un rischio da due a quattro volte superiore di subire un infarto o un ictus rispetto ai non fumatori.

Il prof. Domenico Gabrielli – Presidente Fondazione per il Tuo cuore e Direttore Cardiologia dell’ospedale San Camillo di Roma ha dichiarato: “Il fumo danneggia i vasi sanguigni, accelera l’arteriosclerosi, aumenta la pressione arteriosa, rende il sangue più denso favorendo i trombi e riduce l’apporto di ossigeno ai tessuti. Anche il consumo minimo di una o due sigarette al giorno, così come l’esposizione al fumo passivo, aumenta significativamente il pericolo di eventi cardiaci acuti. Un’attenzione particolare va posta anche ai nuovi dispositivi, come sigarette elettroniche e tabacco riscaldato, non sono esenti da rischi: pur avendo un impatto inferiore, rilasciano comunque sostanze nocive che aumentano la frequenza cardiaca e danneggiano l’endotelio”.

“Il legame tra tabagismo e patologie cardiache – continua il prof. Gabrielli – è diretto e senza sconti. Smettere di fumare rappresenta il più potente salvavita a disposizione per la salute del cuore. Il nostro organismo ha una straordinaria capacità di recupero e già dopo un anno il rischio di contrarre una malattia coronarica si dimezza rispetto a quello di un fumatore; a distanza di 5-15 anni il rischio di ictus e infarto ritorna pari a quello di chi non ha mai fumato. La lotta al tabagismo rappresenta dunque una priorità assoluta per la sanità pubblica e per la sostenibilità del nostro sistema assistenziale”.