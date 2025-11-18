INF-ACT, tre anni di successi: l’intervento del prof. Lenzi (Cnr)

Prof. Andrea Lenzi

Roma, 18 novembre 2025 – Il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) Andrea Lenzi è intervenuto ai lavori di apertura del 3° Meeting Annuale del progetto INF-ACT, il partenariato esteso coordinato da Cnr, Università di Pavia e ISS che affronta la tematica delle infezioni emergenti con un approccio integrato “One health”: il convegno è in programma a Roma fino al 20 novembre.

Nato in epoca post-Covid, il partenariato può contare oggi su una rete di circa 70 realtà tra Università, Enti di ricerca, IRCCS, Istituti Zooprofilattici e imprese, coinvolgendo oltre 800 ricercatori e ricercatrici in tutta Italia uniti dall’obiettivo comune di affrontare le malattie infettive emergenti, dalla ricerca di base alla ricerca più applicativa, fino alla sperimentazione di nuovi approcci per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive, in una prospettiva che unisce parte umana, animale ed ambientale.

Lenzi ha ricordato gli importanti risultati ottenuti nei tre anni di progetto: “I risultati di questa collaborazione sono tangibili, con 9 progettualità consorziali avviate tramite i bandi a cascata, e l’attivazione del Dottorato Nazionale in One Health, che vanta già oltre 90 dottorandi e ha più che quadruplicato l’investimento iniziale. Inoltre, un’azione importante riguarda il reclutamento, sia di giovani ricercatori – oltre 120, e più di 300 collaboratori tra assegnisti, borsisti e tecnologi- sia di talenti Mid ed Early-Career, attivando una prestigiosa partnership con la Fondazione Armenise-Harvard”.

Lenzi ha definito “di grande rilevanza” le tematiche affrontate, sia per gli aspetti scientifici, sia per il loro impatto sui sistemi sanitari: queste includono, infatti, i virus emergenti e ri-emergenti, i patogeni trasmessi da vettori, la resistenza agli antibiotici, l’epidemiologia, il monitoraggio e modelli matematici, lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche e il loro impatto.

“Nel programma di questi giorni, oltre alla ricchezza e qualità della ricerca prodotta, colpisce la volontà di connessione con i temi di sanità pubblica che si concretizza nella giornata del 18 novembre – giornata mondiale dedicata all’antimicrobico resistenza, in cui saranno presentati i nuovi dati italiani sull’AMR e sulle infezioni correlate all’assistenza, e si discuterà sul futuro del Piano Nazionale di Contrasto all’Antimicrobico-Resistenza in una tavola rotonda istituzionale”.

Con riferimento al futuro, ha aggiunto che: “Questo evento, pur cadendo in prossimità della chiusura del PNRR, non vuole rappresentare la fine di un ciclo, e ci impegneremo per non disperdere quanto finora costruito e garantirne la crescita nei prossimi anni in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e tutti gli altri Enti interessati a partire dal CNR a costruire un sistema sanitario d’avanguardia basato sulla ricerca e l’innovazione in ottica One-Health”.

Lenzi ha, infine, ringraziato i rappresentanti della Fondazione INF-ACT – Federico Forneris e il Direttore scientifico Fausto Baldanti dell’Università di Pavia e l’Istituto Superiore di Sanità, rappresentato dalla prof.ssa Anna Teresa Palamara, e ha ricordato il contributo dato all’avvio del progetto da Giovanni Maga, già Direttore del Dipartimento di Scienza Biomediche del Cnr.