Incremento Fondo sanitario nazionale, Cittadinanzattiva: “Risorse siano investite per ridurre le disuguaglianze tra cittadini e territorio”

Roma, 20 ottobre 2021 – “Esprimiamo grande soddisfazione per l’incremento del Fondo sanitario nazionale e per l’annuncio della sua stabilizzazione. Investire sulla spesa corrente è fondamentale, infatti, per completare e dare continuità alle riforme e agli investimenti previsti nel PNRR”, dichiara Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva in merito all’annuncio del Ministro della Salute Roberto Speranza.

“Ci impegneremo affinché tali risorse possano contribuire a ridurre le condizioni di disuguaglianza che caratterizzano il nostro territorio dal punto di vista sanitario, e che siano finalizzate ad accrescere numero e competenze del personale sanitario – come già previsto con l’incremento delle borse di studio per gli specializzandi – a rafforzare i servizi e le iniziative dedicate alla prevenzione e alla promozione della salute, ad abbattere le liste di attesa in particolare per le prestazioni rimaste sospese a causa del Covid”.

“Anche con queste misure – conclude Mandorino – garantiremo che il SSN, che si è rivelato il valore aggiunto per il nostro Paese in tempo di emergenza sanitaria, sia preservato nei suoi valori di universalità, solidarietà ed equità”.