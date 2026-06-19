Incontinenza urinaria, Asl Toscana promuove visite gratuite per uomini e donne

Arezzo, 19 giugno 2026 – Visite urologiche gratuite in occasione della Giornata Nazionale per la Prevenzione dell’Incontinenza. Anche quest’anno l’Urologia dell’ospedale del Valdarno rinnova il proprio impegno verso la popolazione promuovendo informazione, sensibilizzazione e prevenzione su una condizione che interessa milioni di persone, sia uomini che donne, ma che troppo spesso viene vissuta con disagio e reticenza.

Nell’ambito dell’iniziativa saranno inoltre offerte visite urologiche gratuite dedicate ai cittadini, sia uomini che donne, con l’obiettivo di favorire la diagnosi precoce e l’accesso a percorsi di cura appropriati.

Nello specifico verranno offerte:

10 visite uro-ginecologiche dedicate alle donne che si effettueranno nella giornata del 24 giugno 2026 dalle ore 8:30 alle ore 11:00;

10 visite urologiche dedicate agli uomini che si effettueranno nella giornata del 24 giugno dalle ore 11:15 alle ore 13:45.

Per consulto e visita occorre effettuare la prenotazione il giorno 22 giugno esclusivamente dalle ore 9.30 alle ore 10.30 chiamando la segreteria del Presidio medico ospedaliero del Valdarno al numero 055-9106590.