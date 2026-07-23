Inaugurato il nuovo Pronto Soccorso del Cto di Torino

Torino, 23 luglio 2026 – È stato inaugurato il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale Cto della Città della Salute e della Scienza di Torino. Il Pronto Soccorso del presidio CTO, Centro Trauma di riferimento regionale per i traumi maggiori, con 45.507 accessi nell’anno 2025, è strutturato con un modello organizzativo per diversa intensità di cura, che prevede un percorso differenziato tra i pazienti ad alta intensità (N° di accessi 2.126) e i pazienti ad intensità medio – bassa (N° di accessi 43.381).

I lavori realizzati, attesi da quattro anni e partiti nel mese di gennaio 2026, rientrano nell’ambito delle opere finanziate dal DL 34/2020 Fondi Arcuri. Gli interventi effettuati presso il CTO, per un valore prossimo a 500mila euro, hanno consentito la riorganizzazione e l’ammodernamento degli spazi del Pronto Soccorso, in linea con gli obiettivi nazionali del suddetto DL di rafforzamento della capacità di risposta alle emergenze infettive e pandemiche, attraverso la separazione dei percorsi assistenziali e la realizzazione di aree dedicate a pazienti non infetti e a pazienti sospetti o potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi.

In particolare le opere eseguite hanno permesso la realizzazione di:

un’area di Pronto Soccorso dedicata ai pazienti infetti o sospetti tali, con l’obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza e una più efficace risposta organizzativa in caso di eventuali future emergenze pandemiche;

un’area destinata ai pazienti non contagiosi dotata di due locali di triage dedicati in ingresso all’ospedale al fine di garantire la separazione dei flussi assistenziali;

un’ampia area di attesa post-triage collocata all’interno della zona pulita del Pronto Soccorso;

un locale di lavoro infermieristico con ampia visuale sull’area di attesa;

un locale di Osservazione destinato ai pazienti barellati con possibilità di monitoraggio visivo diretto dalla postazione infermieristica adiacente.

Il risultato finale, conseguito senza alcuna riduzione o limitazione dell’attività assistenziale durante l’esecuzione dei lavori, offre nell’insieme un’immagine del Pronto Soccorso decisamente più accogliente e confortevole sia dell’entrata che dei percorsi interni. La nuova distribuzione dei locali garantisce, inoltre, agli operatori sanitari un miglior utilizzo dei diversi ambienti di lavoro.

“La ristrutturazione del Pronto soccorso del Cto è un’altra tappa significativa e fondamentale. Dal mio insediamento sono stati chiusi 59 cantieri e ne abbiamo aperti 47 negli ospedali di Città della Salute. Negli ultimi mesi la nostra attenzione si è particolarmente concentrata sull’ospedale Cto con la riapertura del blocco operatorio del quarto piano, la ristrutturazione e la riapertura del 16° piano e oggi con la ristrutturazione del Pronto Soccorso. Nel frattempo proseguono i lavori anche all’ospedale Molinette con il cantiere della Cardiochirurgia partito a maggio con nuove sale operatorie e nuova terapia intensiva, atteso da oltre trent’anni. Poi entro la fine del prossimo autunno entrerà nel vivo il cantiere del Pronto Soccorso delle Molinette con l’avvio della Fase 1. Nelle ultime settimane sono stati ben 53 i sopralluoghi delle ditte interessate alla ristrutturazione” dichiara Livio Tranchida (Direttore generale CDSS).

Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’Assessore alla Sanità Federico Riboldi: “Il nuovo Pronto Soccorso del CTO migliora l’organizzazione, la sicurezza e l’accoglienza di uno dei presìdi di emergenza più importanti della nostra regione, dimostrando che è possibile intervenire sulle strutture esistenti senza interrompere l’attività assistenziale. Mentre procedono i grandi progetti, dal Parco della Salute ai nuovi ospedali, continuiamo infatti a investire anche sugli ospedali oggi in funzione, perché ogni miglioramento realizzato oggi significa servizi migliori per i cittadini e condizioni di lavoro più adeguate per i professionisti. È questo il metodo con cui stiamo costruendo la sanità del futuro: programmare le grandi opere senza rinunciare a migliorare da subito ciò che i cittadini utilizzano ogni giorno”.