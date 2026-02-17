In Sardegna primo impianto di pacemaker leadless con accesso giugulare

San Gavino Monreale (SU), 17 febbraio 2026 – È passato un altro anno nella Cardiologia dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino ma la voglia d’innovare per offrire ai pazienti i migliori standard di cura non è cambiata. Il reparto diretto dalla dott.ssa Maria Valeria Demontis prosegue nel percorso tracciato già dal 2016 dal dott. Gianfranco Delogu, recentemente andato in pensione, e inizia l’anno con alcune innovative procedure di cardiostimolazione. In particolare, a metà febbraio il reparto del Medio Campidano è stato il teatro del primo impianto in Sardegna di pacemaker leadless (senza fili) non col classico approccio venoso dall’inguine ma tramite vena giugulare destra.

Questa tecnica, presentata solo l’anno scorso con uno studio di confronto nella prestigiosa rivista Europace, risulta oggi appannaggio di alcuni centri d’élite in Europa ma sta progressivamente prendendo piede anche in Italia. L’acquisizione di un accesso venoso tramite le vene del collo presenta notevoli vantaggi come la minore durata dell’intervento e dell’esposizione radiologica, una percentuale di complicanze fino a cinque volte inferiori rispetto all’approccio femorale e dei tempi di recupero del paziente molto brevi.

“La nostra idea è e sarà sempre quella di lavorare per portare ai nostri pazienti i migliori standard qualitativi in ogni metodica – commenta la dott.ssa Demontis – Per far questo è importante il costante aggiornamento del personale e il lavoro di squadra che per noi rappresenta un modus operandi consolidato negli anni”.

“L’introduzione di modalità d’impianto più rapide e sicure per dei dispositivi che sono dei gioielli di tecnologia favorisce l’utilizzo di questi anche in pazienti fragili e con scarso patrimonio vascolare a livello femorale, via tradizionalmente utilizzata negli anni passati ma gravata di un rischio di complicanze superiore”, sostiene il dott. Roberto Floris, aritmologo interventista che ha eseguito la procedura con elevata competenza e professionalità, frutto del suo costante impegno, aggiornamento continuo e dedizione all’interventistica.

“Questa tecnica necessita di un accesso venoso giugulare ecoguidato e permette una minore invasività, inoltre il paziente potrà assumere la posizione seduta appena dopo l’impianto e mobilizzarsi dopo solo poche ore, cosa assolutamente impossibile con l’approccio da vena femorale”, aggiunge il dott. Floris.

Questa innovazione si affianca agli ulteriori progressi raggiunti dal reparto sangavinese come lo sviluppo di un servizio di un controllo remoto per i dispositivi impiantabili con oltre 1.000 pazienti seguiti direttamente a domicilio, l’ampliamento dell’ambulatorio sincope con l’introduzione del tilt testing e di quello ecocardiografico con l’avvio della letto ergometria, standard ormai di riferimento nell’ecografia da sforzo.

La dott.ssa Maria Valeria Demontis commenta con orgoglio i passi avanti effettuati con queste recenti introduzioni “Dall’ecografia avanzata all’impiantistica di ultima generazione per arrivare a interessare tutti i settori dell’assistenza cardiologica il lavoro tracciato negli anni passati va avanti, grazie soprattutto a una squadra di operatori giovani e un’equipe infermieristica e OSS di altissimo livello e di grande disponibilità”.

Un sentito ringraziamento al personale della sala operatoria e ai tecnici della Radiologia, senza il loro supporto questo traguardo non sarebbe stato raggiunto.