In Italia quasi 2 milioni di bambini con disturbi del neurosviluppo: curati come gli adulti, servizi al collasso

Roma, 11 maggio 2025 – In occasione della Quinta Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo, che si celebra oggi, lunedì 11 maggio 2026, la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) ribadisce con forza l’importanza di promuovere la salute e la salvaguardia del Neurosviluppo, cruciale nel determinare la buona salute fisica e mentale degli individui e nella genesi e possibilità di cura dei disturbi neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il neurosviluppo è un processo complesso che, a partire dal concepimento e nei primi anni di vita, sovrintende la crescita e la maturazione delle strutture cerebrali che governano le funzioni motorie, cognitive, comunicative, emotive e sociali fino alla giovane età adulta. Il neurosviluppo si realizza attraverso l’interazione continua tra fattori genetici, epigenetici, neurobiologici e ambientali, specifici per ogni età, che possono modificare lo sviluppo del cervello molto precocemente; se il processo subisce delle alterazioni, possono venire compromesse le reti neurali che sottendono alla maturazione di più funzioni adattive, tra cui anche il comportamento.

Gli effetti che ne conseguono possono essere evidenti fin dai primi anni di vita, comportando l’insorgenza di disturbi come quelli motori, ritardi cognitivi, disturbi dello spettro autistico, disturbi di linguaggio e apprendimento, disturbo da deficit di attenzione e iperattività, ed epilessia, spesso presenti in comorbidità. Oppure possono rendersi evidenti anche in epoche più tardive come in adolescenza, con disturbi psichiatrici, ad esempio i disturbi dell’umore come la depressione, con disturbi del comportamento e con disturbi dissociativi come la schizofrenia.

Prof.ssa Elisa Fazzi

“Servono interventi precoci e specifici per la promozione del Neurosviluppo e, in particolare, se presenti segni di rischio – spiega la prof.ssa Elisa Fazzi, Presidente della SINPIA – per incrementare i fattori protettivi e diminuire l’impatto dei fattori di rischio stessi. Interventi direttamente a supporto di un armonico sviluppo emotivo, motorio, comunicativo, cognitivo, sociale dalla nascita all’adolescenza, e poi azioni a supporto delle situazioni di vulnerabilità, maggiore attenzione a tutti gli ambienti e contesti di vita in cui i bambini e i ragazzi crescono. Sempre più ricerche evidenziano infatti come un Neurosviluppo ottimale, dal concepimento alla giovane età adulta, sia fondamentale nel determinare la buona salute fisica e mentale anche degli individui adulti”.

Per garantire un’assistenza realmente efficace, è essenziale che i bambini e gli adolescenti siano curati in servizi dedicati e separati da quelli per gli adulti, soprattutto in caso di ricovero ospedaliero. Troppi bambini e soprattutto adolescenti vengono infatti ancora ricoverati in reparti per adulti.

“Nei bambini e negli adolescenti – interviene Antonella Costantino, Past President SINPIA e Direttore UONPIA Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano – il cervello è ancora in maturazione, soprattutto nelle aree che regolano le emozioni, l’autocontrollo e il pensiero critico. Per questo, trattamenti e contesti di cura pensati per gli adulti possono essere non solo inadeguati, ma talvolta persino dannosi per i più giovani. Al contrario, il potenziamento di servizi pediatrici, come i servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, centrati sui bisogni specifici delle diverse fasi dell’età evolutiva e sulla continua rimodulazione degli interventi nella crescita, garantisce maggiore efficacia e consente una migliore continuità di cura verso l’età adulta”.

In Italia i disturbi del neurosviluppo colpiscono quasi 2 milioni di bambini e ragazzi, tra il 10 e il 20% della popolazione infantile e adolescenziale tra i 0 e i 17 anni, con manifestazioni molto diverse tra loro per tipologia, decorso e prognosi. La loro incidenza è in ascesa, in meno di dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e adolescenti seguiti nei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA), con più di 600.000 utenti a livello nazionale, in assenza di molte delle strutture indispensabili e con risorse assai limitate.

Sono presenti 412 letti di ricovero ordinario di NPIA (che corrispondono a 4 letti ogni 100.000 minorenni, per tutti i disturbi NPIA e non solo per quelli psichiatrici) contro i 3.786 di psichiatria degli adulti (9,3 letti ogni 100.000 abitanti), pochissimi centri diurni e un numero di posti limitato in residenzialità terapeutica, in buona parte localizzati solo nelle regioni del nord. In un anno, 8500 minorenni accedono al Pronto Soccorso con codici rossi e gialli per disturbi psichiatrici, ma solo il 18 % dei ricoveri da PS riesce ad accedere ad un reparto NPIA.

Ci sono regioni nelle quali i servizi di NPIA riescono a seguire il 9% della popolazione minorenne ed altre nelle quali non arrivano al 4 %. L’aumento di utenti di genere femminile e di età adolescenziale con disturbi psichiatrici che ha caratterizzato gli ultimi 5 anni sta avvenendo a scapito di altre tipo­logie di utenza, “spostando” in contesti di minore appropriatezza o fuori dal sistema sanitario pubblico una parte della popolazione, in particolare quella affetta da disturbi neurologici o da disturbi di solo apparente minore complessità e gravità, di sesso maschile e nelle classi di età 0-2 anni (fondamentale per la prevenzione e la diagnosi precoce) e 6-10 anni (fondamentale per la continuità di cura e per la prevenzione dei disturbi psichiatrici in adolescenza).