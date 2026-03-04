In Italia debutta la psilocibina nella terapia della depressione farmaco-resistente. Convegno a Chieti

Prof. Stefano Sensi

Chieti, 4 marzo 2026 – Per la prima volta nel nostro Paese parte un trial clinico sull’uso della psilocibina – la sostanza attiva dei “funghi magici” – che verrà provata nel trattamento della depressione resistente ai farmaci. Un passo storico, in un’iniziativa promossa dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche (DNISC) e dalla Cattedra di Psichiatria dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

Per celebrare e discutere questa svolta epocale, il 6 e 7 marzo 2026, presso l’Auditorium del CAST nel Campus universitario di Chieti della “d’Annunzio”, si terrà un convegno internazionale che riunirà scienziati, psichiatri, operatori sanitari, giuristi e pazienti da tutto il mondo sul tema: “Psichedelici: ricerca scientifica, realtà clinica, impieghi terapeutici e implicazioni regolatorie”.

Il convegno organizzato dal Dipartimento di Neuroscienze, Imaging, e Scienze cliniche della “d’Annunzio” e dall’associazione “Luca Coscioni” pone sul tavolo domande che fino a pochi anni fa sembravano fantascienza. Si è aperta finalmente una via per l’uso dele sostanze psichedeliche? Siamo a una svolta nella terapia della depressione farmaco-resistente? O nel disturbo post-traumatico da stress ma anche nelle condizioni di grave disagio psicologico legate al fine vita? La scienza dice sempre più spesso sì. Ora tocca alla medicina e al diritto stare al passo.

Nei due giorni di convegno ci saranno interventi di relatori provenienti dall’Università “La Sapienza” e “Tor Vergata” di Roma, dagli Atenei di Toronto, Londra e Berlino, fino a Rick Doblin, il fondatore di MAPS, l’organizzazione che ha aperto la strada alla ricerca psichedelica nel mondo.

“Siamo molto contenti – dichiara il prof. Giovanni Martinotti, Responsabile dello studio e Direttore della Clinica Psichiatrica dell’Università “Gabriele “d’Annunzio” di Chieti-Pescara – di aver potuto organizzare questo brainstorming che esplora nel dettaglio le potenzialità terapeutiche di queste sostanze, un campo clinico in cui a Chieti siamo all’avanguardia”.

“È una enorme opportunità per tutta la nostra comunità scientifica – aggiunge il prof. Stefano Sensi- Direttor della Clinica Neurologica e del Dipartimento di Neuroscienze, Imaging, e Scienze Cliniche della “d’Annunzio – e il mezzo per capire i più fini dettagli dell’azione di questi farmaci sul cervello anche facendo tesoro delle avanzate metodiche di neuroimaging e elettrofisiologia di cui è fornito il nostro Dipartimento. Un appuntamento da non perdere – sottolinea infine il prof. Sensi – una conversazione che l’Italia non può più rimandare”.