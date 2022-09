Impress lancia KIDS, il suo nuovo servizio di ortodonzia per bambini

Con questo nuovo servizio, che si aggiunge ai trattamenti convenzionali e TEENS, l’azienda copre così tutte le fasi della vita, aiutando sempre più persone a godere di una buona salute orale. Non è un trattamento ortodontico ma piuttosto un allineamento dei denti per aiutare a correggere le mascelle, espandere il palato ed evitare futuri problemi legati alla salute orale

Impress, leader europeo nell’ortodonzia invisibile, lancia un nuovo servizio: Impress KIDS. Questo servizio è rivolto ai bambini e mira ad aiutare a correggere eventuali problemi orali. Non si tratta di un trattamento di allineamento dei denti, come nel caso dei trattamenti convenzionali. Con Impress KIDS si cerca che il paziente abbia una base migliore prima di allineare i denti. L’obiettivo è allargare il palato e/o correggere la posizione della mascella.

Poter accedere a cure di questo tipo nei primi anni di vita può prevenire future patologie che riguardano gli adolescenti e adulti. È consigliato a ragazzi e ragazze a partire dai 6 anni di età e sempre soggetto alla prescrizione del professionista, che sarà colui che alla fine deciderà che il trattamento ortodontico è la soluzione idonea per trattare ogni caso specifico.

Come negli altri trattamenti, verrà fatta una prima consulenza per valutare cosa si vuole trattare e da lì verrà redatto un piano che includerà o allineatori invisibili o apparecchi ortodontici, a seconda di quale sia l’opzione migliore.

“Il trattamento ortodontico in tenera età permette al bambino di avere un morso sano e funzionale. Aiuterà le mascelle e i denti ad allinearsi correttamente – spiega il dott. Khaled Kasem, capo del team ortodontico di Impress – Il trattamento favorisce la salute orale e, al contempo, aiuterà il paziente ad avere un bel sorriso che durerà per tutta la vita”.

A differenza dei trattamenti per adolescenti e adulti, che solitamente hanno lo scopo di raddrizzare i denti o correggere problemi di questo tipo, i trattamenti ortodontici per bambini si concentrano sulla correzione del morso dovuto a problemi di salute, poiché questo è il momento ideale per farlo.

Il trattamento KIDS è quindi focalizzato a: