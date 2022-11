Implantologia a carico immediato: impianto dentale in un giorno

Se in passato passavano alcuni mesi prima di applicare i denti sugli impianti per evitare fratture e non compromettere l’osteointegrazione, oggi i tempi di carico per un impianto si sono ridotti sensibilmente. Questo grazie ai nuovi design implantari e al loro trattamento di superficie alla costruzione di nuovi impianti che agevolano l’osteointegrazione: superfici ruvide, forme a spirale che garantiscono la buona tenuta dell’impianto.

La ricerca, l’innovazione dei prodotti delle aziende produttrici di impianti dentali e l’implantologia guidata a computer, hanno permesso a noi dentisti di ottenere delle analisi accurate dei casi specifici dei nostri pazienti e di progettare interventi con più cura, precisione e semplicità. Infatti, prima di effettuare un intervento è indispensabile per un dentista professionista conoscere nei minimi dettagli la situazione del paziente.

Vantaggi dell’implantologia a carico immediato

Il vantaggio più grande è sicuramente quello di ottenere il risultato visibile da subito. Infatti con l’implantologia a carico immediato il paziente potrà avere denti nuovi e perfettamente funzionali e funzionanti in una giornata o entro 72 (in base al caso specifico del paziente).

Inoltre un altro vantaggio è il bassissimo stress nelle fasi operatorie e post operatorie e il veloce recupero di tutte le funzioni masticatorie. Il giorno successivo al carico dell’impianto il paziente potrà già mangiare cibi solidi.

L’implantologia a carico immediato richiede un dentista esperto

L’implantologia a carico immediato è un trattamento che non è praticato in tutti gli studi medici dentisti. Interventi di questo tipo infatti devono essere eseguiti da dentisti implantologi esperti e il centro dentistico deve avere le attrezzature necessarie. Lo studio dentistico NioDent a Lugano è tra questi, nel nostro centro ci sono scanner, stampanti, laboratorio per realizzare la tua protesi e uno staff di medici dentisti e igienisti dentali .

Le fasi del trattamento di implantologia a carico immediato

L’intervento di implantologia a carico immediato si divide in quattro fasi. La prima fase prevede l’analisi della situazione di partenza del paziente.

1. Analisi quadro clinico di partenza del paziente

Prima di effettuare qualsiasi intervento deve essere valutata la situazione del paziente per capire se è idoneo all’operazione. I parametri che l’implantologo prende in considerazione sono altezza e spessore dell’osso mascellare o mandibolare. Per effettuare questa verifica è necessario sottoporre il paziente a un’ortopanoramica (OTP) oppure, ad un esame tomografico con TAC Cone Beam.

Attraverso questo esame e utilizzando software specifici all’avanguardia l’implantologo otterrà il 3D della situazione clinica di partenza del paziente. Grazie al 3D l’implantologo riesce ad avere un’analisi dettagliata e gli consentirà di progettare l’intervento nel migliore dei modi. Nel caso in cui il paziente abbia una scarsa quantità ossea, il dentista potrà valutare interventi di rialzo del seno mascellare, di innesti ossei, di rigenerazione ossea o di espansione di cresta.

2. Intervento: estrazione dei denti e posizionamento impianti

L’intervento può durare fino a 3-4 ore. In questo lasso di tempo il dentista bonifica la bocca del paziente con l’eventuale estrazione di alcuni denti e posiziona gli impianti dentali. L’intervento di implantologia a carico immediato permette al paziente il ripristino del suo sorriso e delle attività funzionali dei denti in 24-72 ore.

3. Posizionamento protesi fissa

Dopo il posizionamento degli impianti, i nostri odontotecnici, partendo dalle impronte prese al paziente dal medico dentista , realizzeranno le protesi. Questo processo dura un paio d’ore e il giorno stesso o il giorno seguente la protesi verrà fissata e il paziente soddisfatto e con denti splendenti e funzionanti.

4. Post intervento

Dopo qualche giorno il paziente tornerà per una visita di controllo in cui il dentista si assicurerà che tutto vada bene e il paziente sia soddisfatto del risultato. Il paziente dopo 3-6 mesi passerà al posizionamento della protesi fissa provvisoria alla protesi fissa definitiva.

Il team dello studio dentistico NioDent sarà sempre al tuo fianco per fare in modo che il tuo nuovo sorriso duri tutta una vita. Bastano meno di 24 ore per riavere denti fissi e ritrovare il tuo sorriso.