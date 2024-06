Impatto cambiamenti climatici sulle comunità di rifugiati, l’allarme di UNHCR

Un’area di Porto Alegre, nel sud del Brasile, che un tempo ospitava famiglie di rifugiati, devastata da un’alluvione senza precedenti il mese scorso. © UNHCR/Ricardo Ara

Roma, 28 giugno 2024 – Eventi climatici estremi e disastri naturali devastanti stanno sconvolgendo molte comunità di rifugiati e di sfollati in tutto il mondo, aggravando la loro condizione e, in alcuni casi, costringendoli a ripartire da zero.

È quanto rileva l’UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati, dopo che una serie di inondazioni catastrofiche, terremoti, cicloni, tempeste e ondate di calore hanno colpito i rifugiati e gli sfollati interni in Africa, nelle Americhe, in Asia e altrove.

In Brasile, il mese scorso, le devastanti inondazioni nello Stato meridionale di Rio Grande do Sul hanno causato la morte di almeno 170 persone, oltre mezzo milione di sfollati (630.000) e hanno colpito in totale circa 2,39 milioni di persone. Tra le persone colpite ci sono 43.000 rifugiati e altre persone che necessitano di protezione internazionale, tra cui venezuelani, haitiani e cubani.

I rifugiati hanno raccontato ai team di UNHCR come sono sfuggiti alla morte, hanno perso i loro insediamenti, le loro case, i loro beni e persino le loro attività. Nella periferia della capitale dello Stato, Porto Alegre, una madre rifugiata ha raccontato che il suo insediamento informale è stato spazzato via e ha dovuto rifugiarsi su un tetto, aspettando per due giorni di essere salvata.

Sebbene le acque si stiano ritirando, le conseguenze si fanno ancora sentire. I brasiliani e i rifugiati che hanno perso le loro case sono ora ospitati in rifugi di emergenza o condividono case private con molte altre famiglie colpite. A quasi due mesi di distanza, molti scelgono di tornare alle loro case, anche in aree ad alto rischio e senza condizioni di vita decenti.

Con l’avvicinarsi dell’inverno e l’abbassamento delle temperature, aumentano anche i rischi per la salute. Le ultime inondazioni seguono una sequenza di altri eventi climatici estremi nel Paese, tra cui incendi record e una delle siccità peggiori di sempre.

L’UNHCR sta collaborando con le autorità brasiliane per fornire un riparo d’emergenza, identificare le persone più vulnerabili e sostenerle con consulenze e orientamento per la documentazione e l’assistenza di protezione sociale, distribuendo articoli di soccorso – come materassi e set da cucina – e fornendo sostegno psicosociale e invio ad altri servizi di base e specializzati. Ma i bisogni sono enormi e continueranno a crescere.

Altrove, nelle ultime settimane, disastri climatici hanno colpito anche regioni dell’Afghanistan, del Bangladesh e dell’Africa orientale.

In tutta l’Africa orientale e nella regione dei Grandi Laghi, centinaia di migliaia di rifugiati e sfollati interni stanno ancora scontando le gravi conseguenze delle devastanti inondazioni che hanno colpito la regione tra aprile e maggio di quest’anno. In Burundi, Etiopia, Kenya, Ruanda e Somalia – i Paesi più colpiti – le case di molti rifugiati sono state inondate o distrutte e le infrastrutture critiche, tra cui strade, sistemi di drenaggio e strutture igieniche, sono state danneggiate. Perdendo le loro case e i loro mezzi di sostentamento, molti rifugiati sono stati costretti a spostarsi ancora una volta in cerca di sicurezza.

L’UNHCR è preoccupato anche per l’elevato rischio di inondazioni in Sudan e Sud Sudan, poiché sono in corso forti piogge stagionali nelle aree che ospitano migliaia di persone fuggite dal conflitto devastante scoppiato un anno fa in Sudan. Anche in Ciad, che ha accolto 600.000 rifugiati sudanesi dall’inizio della guerra, le forti piogge stanno danneggiando i rifugiati e le infrastrutture nella parte orientale del Paese.

Sebbene ci sia ancora un’opportunità per rafforzare la preparazione, la grave mancanza di fondi per l’assistenza umanitaria di base sia in Sudan che nei Paesi vicini rischia di peggiorare la situazione.

L’UNHCR è sul terreno, a sostegno dei governi e dei partner, per fornire assistenza urgente alle persone più colpite e rafforzare gli sforzi di preparazione. Poiché si prevede che la situazione peggiorerà nel corso dell’anno, l’UNHCR lancia oggi un appello per quasi 40 milioni di dollari per assistere e proteggere 5,6 milioni di rifugiati, rimpatriati, sfollati interni e comunità locali in Burundi, Etiopia, Somalia, Ruanda, Sud Sudan e Sudan.

I fondi serviranno a fornire beni di prima necessità, tra cui alloggi, assistenza in denaro per aiutare le famiglie colpite dalle inondazioni ad acquistare beni primari, nonché a potenziare i servizi idrici e igienico-sanitari nei luoghi di sfollamento e nelle comunità ospitanti. Il sostegno sarà destinato anche alla riabilitazione e alla ricostruzione di infrastrutture come sistemi idrici, strade di accesso e dighe di protezione dalle inondazioni.

L’UNHCR continua a chiedere a tutti i Paesi ospitanti e alla comunità internazionale di includere i rifugiati e le altre popolazioni sfollate nei programmi di protezione sociale, nei piani di emergenza, nei piani di mitigazione dei rischi, di ricostruzione e di adattamento. Le comunità ospitanti e i governi hanno bisogno di sostegno e investimenti per garantire che queste popolazioni siano attrezzate per resistere e rispondere a questi shock quando si verificano, per costruire la resilienza e per mantenere la stabilità.

La frequenza, l’intensità e l’entità di questi disastri climatici sono un segnale di allarme per il mondo che non deve essere ignorato. Sebbene la crisi climatica abbia un impatto su tutti a livello globale, a farne le spese sono i più vulnerabili, che hanno contribuito in misura minore ai cambiamenti climatici. Il mondo deve agire ora per garantire che le comunità più vulnerabili non vengano lasciate indietro.