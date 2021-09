Immunoallergologia, all’AO Moscati due giornate di dibattito dedicate alla salute del bambino

Avellino, 8 settembre 2021 – Dall’obesità all’asma, dalla dermatite atopica all’esofagite eosinofila, all’immunoterapia per allergia: l’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino organizza due giornate di incontri, dibattiti e corsi teorico-pratici su tematiche che interessano i bambini.

Il doppio appuntamento, curato dal Direttore dell’Unità operativa di Pediatria, Antonio Vitale, e dal Responsabile dell’Unità operativa di Allergologia, Domenico Gargano, si terrà venerdì pomeriggio (dalle ore 14.30 alle 18.30) e sabato mattina (dalle ore 9.00 alle 13.30), presso il Bel Sito Hotel “Le Due Torri” di Manocalzati (Av), dove saranno garantite le necessarie e adeguate misure di sicurezza finalizzate a contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2.

La sessione di venerdì 10 settembre si aprirà con i saluti del Direttore Generale dell’Azienda Moscati, Renato Pizzuti, del Direttore Sanitario, Rosario Lanzetta, e del Direttore Amministrativo, Germano Perito. Subito dopo, si comincerà con corsi pratici di rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base, manovre di disostruzione da corpo estraneo, fisiopatologia respiratoria ed elettroencefalogramma.

La mattinata di sabato 11 settembre, dopo i saluti del presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Avellino, Francesco Sellitto, sarà invece dedicata ad approfondimenti tra specialisti e associazioni di categoria su varie tematiche di interesse pediatrico.

“La finalità dell’evento – spiega l’allergologo Domenico Gargano – è quella di sensibilizzare, attraverso un’analisi delle numerose patologie pediatriche, i diversi attori che devono concorrere a prevenire le malattie e a prendersi cura del bambino. Molte malattie, come ad esempio l’obesità e gli altri disturbi del comportamento alimentare o le allergie e le immunodeficienze, infatti, se riconosciute in età infantile, possono o essere curate senza ulteriori aggravamenti, o avere nel tempo un’evoluzione molto meno grave, potendo contare su un adeguato e mirato percorso terapeutico. In tale contesto, le figure del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale sono centrali, in quanto rappresentano il primo riferimento dei genitori per la salute dei figli e svolgono un ruolo di sentinella per segnalare e approfondire eventuali problematiche che potrebbero mettere a rischio la salute dei bambini”.