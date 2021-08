Immigrazione, l’europarlamentare Regimenti: “Sì a politica dell’accoglienza, ma con controlli efficaci e vaccini”

On. Luisa Regimenti

Roma, 11 agosto 2021 – “Politica dell’accoglienza agli immigrati e rispetto dei diritti umani sì, asilo al Covid no. Le centinaia di extracomunitari sbarcati negli ultimi giorni in Italia pongono un serio problema sanitario, per la salute stessa dei migranti e per quella degli italiani, oltre a rappresentare un concreto pericolo per la campagna vaccinale in atto nel nostro Paese”. Lo dichiara l’eurodeputata Luisa Regimenti, componente della commissione Sanità al Parlamento europeo e membro del dipartimento Sanità di Forza Italia.

“Quando arrivano sulle nostre coste così tante persone in un brevissimo lasso di tempo – avverte l’on. Regimenti – diventa difficile per i medici e il personale sanitario presente nei centri di accoglienza, già sovraccarichi, verificare in modo efficace le loro condizioni sanitarie e svolgere adeguati controlli per individuare gli immigrati positivi al Coronavirus. È una situazione drammatica alla quale bisogna porre rimedio al più presto, attraverso tamponi obbligatori per tutti coloro che sbarcano, cercando di convincere quanti più migranti possibile anche a vaccinarsi. Bisogna ricordare che questi centri, per le loro dimensioni, non possono certo impedire assembramenti. Di conseguenza, dobbiamo tutelare le condizioni sanitarie di chi vi risiede, perché il diritto alle cure non ha confini, e noi medici lo abbiamo sempre ben presente”.

Se non s’interviene “in modo rapido ed efficace – aggiunge la Regimenti – il pericolo di contagio si estende inevitabilmente alla popolazione italiana, già duramente provata da un anno e mezzo di pandemia, e mette a rischio una campagna di vaccinazione che, sebbene stia procedendo a pieno ritmo, ancora non ha raggiunto livelli tali da far sentire il nostro Paese al sicuro. E i sacrifici degli italiani non possono essere resi vani da tutto questo”.